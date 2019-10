Médias : une journée porte ouverte d’information organisée sur Germany News Service et Germany Today, à Conakry

La Deutsche Welle (DW) ou la voix de l’Allemagne (chaîne de radio et de télévision allemande) était ce mercredi 24 octobre, au cœur d’une rencontre à la Maison de la presse sis au quarter Kipé, à Conakry. L’objectif était de faciliter l’accès aux informations de la Deutsche Welle à travers Germany Services et aux informations de l’agence de presse allemande (DPA) au monde des médias guinéens.

C’est le coordinateur de la Deutsche Welle en Guinée, Amadou Nadhel Diallo qui avait à ses côtés certains de ses proches collaborateurs qui a fourni toutes les informations. A l’en croire, le groupe de cette chaine allemande reste ouvert à tous les médias locaux pour des partenariats.

« La DW diffuse des informations à l’international en trente langues dont quatre africaines à la radio et en quatre langues à la télévision. Elle est présente en Guinée depuis 2017. Pour les sites internet, nous donnons des articles et des images et parfois des vidéos gratuitement. Si vous prenez un article de la Deutsche Welle, vous le publiez sur votre site et sur la page Facebook de votre site, le nombre de clics peut vous faire profiter des avantages », dira-t-il entre autres, avant d’inviter l’ensemble des médias à nouer des partenariats avec cette chaine.

Youssouf Keita