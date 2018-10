Melania Trump a « autre chose » en tête que les infidélités de son mari

La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a assuré avoir « d’autres choses » en tête que les « spéculations » autour des infidélités supposées de son mari, lors d’un entretien diffusé vendredi sur la chaîne ABC.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump brushes aside allegations of her husband's infidelity.

"I'm a mother and a first lady, and I have much more important things to think about and to do," she tells ABC.

