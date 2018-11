France : Mélenchon dénonce « un président en panne sèche », aux propositions « hors-sol »

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mardi un « président en panne sèche », dont les propositions pour résoudre la crise des « gilets jaunes », présentées mardi, sont « hors-sol et hors réalité politique du pays ».

« Le président est en panne sèche, comme le président de Gaulle parlant dans le vide en plein mai 68 », a critiqué le président du groupe France insoumise à l’Assemblée nationale, auprès de la presse.

« Il ne prend pas la mesure de la situation; aujourd’hui sur l’île de la Réunion, la situation est insurrectionnelle », tandis qu’en métropole « on voit se maintenir des barrages et on sent que la préparation des manifestations de samedi prochain est très active », a estimé M. Mélenchon.

Pour lui, « il faut proposer des sorties de crise »: « Ça ne peut pas être +donnez-moi trois mois pour discuter dans une commission+. Cette proposition paraît absolument hors-sol et hors réalité politique du pays ».

La France insoumise propose a contrario de rediscuter le budget, « pas encore adopté », pour « abroger la surtaxe carburant, et pour que le budget soit en équilibre, le rétablissement immédiat de l’ISF ».

La question des « gilets jaunes » est selon lui: « Les Français participent-ils au même effort, ou est-ce que certains donnent à la pompe ce que d’autres ne donnent plus? »

Interrogé sur les intentions écologiques du président, Jean-Luc Mélenchon a ironisé: « S’il veut faire de la transition écologique, je dis +Eurêka+, mais c’était dans mon programme présidentiel, pas dans le sien ».

