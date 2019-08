Meurtre de Mamoudou Barry : Alpha Condé annonce une rencontre avec Macron, le 15 août, en France

Les présidents guinéen et burkinabé Alpha Condé et Roch Marc Christian Kaboré ont rencontré vendredi la veuve et la mère de Mamoudou Barry, jeune universitaire décédé le 20 juillet dernier après une violente attaque raciste près de Rouen, en France. La rencontre a eu lieu à l’hôtel Sherathon (pub gratuite) à 10h.

La famille était accompagnée d’une forte délégation composée entre autres des frères et amis du défunt -dont Dr Mamadou Bela Kolla Diallo, l’avocat Elhadj Madiou Barry- et également de Français.

Selon nos informations, le chef de l’Etat burkinabé, apparemment touché par ce meurtre de Mamoudou Barry, a présenté les condoléances du peuple et du gouvernement burkinabé à la famille éplorée et au président guinéen.

Alpha Condé de son côté a dit avoir voulu rencontrer la famille bien avant mais « cela a coïncidé avec le crash de l’hélicoptère militaire en mer aux larges de Conakry ». Il a ensuite -information Mediaguinee- confié à la famille qu’il se rendra le 15 août prochain en France sur invitation du président Emmanuel Macron. « Au cours de notre entretien, on parlera davantage du cas Mamoudou Barry », promet-il.

Mamoudou Barry a été inhumé mardi dernier dans son village natal de Bolaroya, dans Dounet, à une cinquantaine de kilomètres de Mamou. Il laisse derrière lui une fille de 2 ans et une veuve effondrée.

