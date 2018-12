Mines : la bourse de sous-traitance et de partenariats inaugurée à Conakry

Le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana à la tête d’une forte délégation gouvernementale a officiellement inauguré ce mercredi 5 décembre 2018, la bourse de sous-traitance et de partenariats. C’était dans les locaux du Ministère des Hydrocarbures en présence des représentants de toutes les structures concernées y compris la société civile et les organisations patronales.

Initiée par le gouvernement à travers le Ministère des Mines et de la Géologie avec l’assistance technique et financière de la société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, la bourse de sous-traitance et de partenariats est une plateforme qui met en relation les entreprises locales en quête de marché et les entreprises étrangères évoluant dans les secteurs des mines, industries de transformation, infrastructures, BTP, banques, assurances et autres.

C’est pourquoi au nom du secteur privé guinéen, Alexis Camara a remercié et félicité le gouvernement « d’avoir lié l’acte à la parole. Ensuite, d’encourager les entreprises, d’encourager les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à investir en Guinée, à créer leurs entreprises en Guinée parce qu’à partir de demain, il y aura la possibilité pour les entreprises guinéennes de travailler en Guinée. Les conditions sont crées et la bourse de sous-traitance qui va être officiellement ouverte aujourd’hui permettra à ceux qui créent leurs entreprises légalement d’avoir accès déjà à tous les dossiers d’appels d’offres et aux marchés. Il reviendra par la suite au gouvernement d’appuyer les entreprises guinéennes, de faciliter à ces entreprises l’accès au financement, au marché et le devenir de la Guinée sera des meilleurs », a-t-il déclaré en substance.

Pour sa part, le représentant de la société financière internationale, Olivier Bouyoya a déclaré que pour son institution, la bourse de sous-traitance et de partenariats est un exemple de collaboration fructueuse entre le gouvernement, les administrations publiques, le secteur privé et les partenaires au développement. « En effet, pendant des mois, des différentes parties prenantes ont travaillé d’arrache pied et en bonne intelligence pour mettre sur pied les principes de gouvernance et de gestion de cet outil important et innovant qui servira à personnaliser la politique du contenu local dans le secteur minier et au déjà », dira-t-il entre autres, avant de préciser que son institution travaillera à faciliter l’accès au financement aux petites et moyennes entreprises qui sera accompagnés par la bourse de sous-traitance et de partenariats.

Quant aux ministres Abdoulaye Magassaouba des Mines et de la Géologie, Tibou Kamara de l’Industrie et des PME et Gabriel Curtis des investissements et partenariat public-privé, ils se sont réjouis de cette création de la bourse de sous-traitance. « Au-delà de sa mission de facilitation des opportunités d’affaires existantes avec un focus sur le secteur minier dans un premier temps, la bourse de sous-traitance aura aussi pour vocation de faciliter le renforcement de capacités, l’accès au financement et la création des partenariats développés. La bourse de sous-traitance et de partenariat que nous inaugurons aujourd’hui est un outil clé qui permettra aux investisseurs et aux sociétés minières de facilement identifier les sous-traitants locaux pouvant fournir des biens et services adéquats », dira le ministre Abdoulaye Magassouba.

Prenant la parole, le Premier ministre a adressé ses vifs remerciements aux ministres impliqués dans la création de cette bourse de sous-traitance et de partenariat, avant d’indiquer : « La création de cette bourse de sous-traitance et de partenariat est certes importante mais elle n’est pas une fin en soi, les défis restent à relever. Nous voulons construire une économie inclusive dans laquelle, les guinéens seraient les principaux bénéficiaires du potentiel économique dont la nature nous a généreusement dotés. La bourse permet de résoudre deux ou trois problèmes… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30