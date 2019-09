Mines : le Consortium SMB-Winning paie plus d’1 milliard GNF de taxes superficiaires aux collectivités de Boffa, Boké et Télimélé

Dans le cadre du respect du Code Minier en vigueur en République de Guinée, le Consortium SMB-winning a procédé, vendredi, 27 Septembre au paiement des taxes superficiaires se chiffrant à un montant total d’un milliard soixante-trois millions huit cent soixante-six mille quatre-vingt virgule quatre-vingt-douze francs guinéens (1.063.866.080,92 GNF).

Il s’agit là, de onze (11) communes dont Sept (07) dans la Préfecture de Boké, une (01) de Boffa et trois (03) autres de la préfecture de Télimélé qui dit-on, sont les heureuses bénéficiaires de ces taxes, exercice 2019 destinée surtout, au développement continuel des collectivités précitées.

De l’avis du responsable juridique et fiscal de la SMB, Me Abdoulaye Sampil, «Comme il est de coutume, chaque année, la SMB, notre institution, s’acquitte vis-à-vis des communautés riveraines ceci, à travers le payement des taxes superficiaires de ses permis de recherche et d’exploitation situés dans les localités de Boffa, Boké et Télimélé.

Ce qui, d’ailleurs, constitue une obligation pour nous .Et nous esperons que ces fonds serviront au développement de ces collectivités.»

Un discours suivi de la remise officielle des différents chèques aux élus locaux, en présence de leurs receveurs respectifs.

Faut-il souligner que les communes de Tanènè, Dabiss, Malapouya, Bintimodia, kolaboui, Kanfarandé et Boké centre, préfecture de même nom, ont respectivement perçu des montant dont voici le tableau : 234.012.379,80 GNF ; 471.410.110,49 GNF ; 26.867.127,45 GNF ; 1.241.295,32 GNF ; 6.006.722,72 GNF ; 157.589.448,67 GNF ; 142.150.610,57 GNF.

Quant à la Commune Rurale (CR) de Kolia (Préfecture de Boffa) a reçu à son tour, un chèque de 861.808,41 GNF.

Tandis que les communes rurales de Daramagnaki, Konsotami et Missira (Télimélé), ont bénéficié respectivement de : 6.531.361,10 GNF ; 5.686.843,46 GNF et 11.508.372,92 GNF.

Visiblement satisfait, Mohamed Dione Coumbassa, l’un des vices maires de la Commune Urbaine de Boké a indiqué :

«Au nom des bénéficiaires, nous disons que ce geste du Consortium SMB-winning est un acte civique qui mérite d’être encouragé pour le bonheur de chacun et de tous.»

Présent à la cérémonie, M. Naby Camara de la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie de Boké (DPMGB), s’est exprimé : «Je suis très content de la SMB dont les opérations de paiement des taxes se sont passées dans les règles de l’art. Cela prouve que le Consortium SMB-Winning suit les exigences du Code Miner et les textes réglementaires régissant le fonctionnement des Sociétés minières en Guinée.»

Mamadouba Camara, Boké