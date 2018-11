Mines : l’évaluation des ressources minérales et la géostatistique appliquée au cœur d’une rencontre sous-régionale à Conakry

Un séminaire sous-régional de formation de cinq jours des cadres du secteur minier public et privé sur le thème « l’évaluation des ressources minérales et la géostatistique appliquée » a démarré ce lundi 19 novembre 2018, dans un réceptif hôtelier de la place. L’initiative est du cabinet « Diani GeoConsulting » et de son partenaire « GeoGlobal-US ».

Dans son allocution de bienvenue aux participants, la gérante du cabinet « Diani GeoConsulting », Mme Kalivogui Marie Teoro a, après avoir remercié les uns et les autres dira que la structure est née de l’initiative des ingénieurs géologues guinéens ayant plus de longues années d’expériences de travail dans les sociétés et entreprises minières en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine.

« Face au positionnement de notre pays parmi les leaders du secteur minier africain et mondial, il est aisé de comprendre que la qualification professionnelle des cadres de l’industrie minière constitue un besoin majeur pour la Guinée. C’est pourquoi, nous développons des partenariats avec des experts mondialement reconnus pour leurs compétences dans les domaines clés de l’industrie minière pour apporter une solution durable en matière de formation du personnel clé du secteur minier afin de contribuer à l’objectif d’accroitre le nombre de cadres guinéens techniquement équipés pouvant assumer un rôle de premier plan dans le développement de l’industrie minière de la Guinée. Nous croyons que les cadres guinéens qui bénéficieront de nos programmes de formation vont permettre de rompre définitivement la chaine de l’insuffisance de talents locaux tant dénoncée par les promoteurs miniers avec comme résultat, le développement durable des ressources minérales du pays », dira-t-elle en substance.

A l’en croire, les participants au nombre sept venus de la sous-région oust-africaine maitriseront au terme la formation des thématiques comme : Etapes de développement d’un gisement ; Styles de minéralisation et types de gisements ; Bonnes pratiques en matière d’estimation des ressources/réserves ; Classification et reporting des ressources/réserves minérales suivant les codes/standards internationaux….

Au nom du comité de pilotage de la formation du Ministère des Mines et Géologie, la Directrice nationale du bureau d’expertise Diamant et Pierres Précieuses, Anne Marie Sacko a vivement remercié les initiateurs pour avoir organisé pour première la fois en Guinée, une telle formation.

« A travers ce séminaire de formation, vous contribuez à positionner la Guinée parmi les pays pourvoyeurs de programmes de développement professionnel en matière de géosciences. Votre approche qui consiste à combler progressivement la rareté de cadres guinéens techniquement bien formés pour assurer l’émergence de l’industrie minière du pays est en parfaite harmonie avec la politique minière prônée par le Ministère des Mines et de la Géologie. Elle s’inscrit parfaitement dans le plan de formation du Ministère des Mines qui sera la réponse la plus appropriée au renforcement des capacités humaines pour la mise en œuvre du plan de développement du secteur minier… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30