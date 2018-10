Mines : le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sur le site de Bel Air Mining à Boffa

Dans le cadre du suivi des activités minières, le Premier ministre, Chef du Gouvernement à la tête d’une importante délégation gouvernementale s’est rendu vendredi sur le site du projet Bel Air Mining, pour échanger avec les responsables de ladite société qui exploite cette mine de bauxite.

Cette mine de Bel Air qui sera inauguré au mois de novembre 2018, par le Président de la République Alpha Condé s’inscrit dans le cadre de l’objectif 5 portants sur l’accroissement de l’impact économique du secteur minier sur l’économie nationale. La matérialisation de cette mine de bauxite sur les rives du fleuve Rio Pongo depuis 143 ans, démontre à suffisance la volonté du Chef de l’État Alpha qui entend faire du secteur minier, un catalyseur pour le développement du pays.

Le Gouvernement à travers le ministère des mines et de la Géologie prévoit d’accroître de façon substantielle sa capacité d’exportation de bauxite qu’elle souhaite porter à 14 millions de tonnes par an, à moyen terme et jusqu’à 22 millions de tonnes à long terme, tout en développant ses capacités de transformation locales.

Avec l’achèvement des travaux de constructions de Bel Air Mining, le Premier ministre, Chef du Gouvernement espère la création des conditions pour une implication beaucoup plus forte des populations en matière d’emplois, de sous-traitance, d’activités connexes, car cela relève de l’équation posée pour l’intégration du secteur minier à l’économie nationale. C’est pourquoi Ibrahima Kassory Fofana a laissé entendre que dans ce sens des actions sont en cours, dans le cadre de la formation pour qu’une main-d’œuvre qualifiée constituer de Guinéens puissent être au rendez-vous de la demande des Miniers.

Pour finir, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana dira que son gouvernement entreprend plusieurs approches en matière de contenu local, en matière de formations et d’entreprenariat pour aider les Guinéens à accéder à la sous-traitance de l’activité minière, notamment dans le secteur du transport. Le gouvernement travaille pour sortir le secteur minier guinéen de statut d’enclave vers un statut d’intégration pour le bonheur des populations guinéennes en matière d’emplois et d’amélioration de conditions de vie.

La Cellule de Communication du Gouvernement