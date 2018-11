Ministère de la Jeunesse : fin de 6 jours de formation des jeunes entrepreneurs

30 jeunes évoluant dans le domaine de entrepreneuriat ont bénéficié d’une formation de 6 jours à Conakry. La cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi 9 Novembre au Ministère de la jeunesse et de l’emploi jeunes. C’est le fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) qui est l’initiateur de cette rencontre qui a mobilisé un parterre de cadres dudit Ministère. Le responsable de cette plateforme d’assistance des jeunes porteurs de projets, Ousmane Touré a réitéré son engagement de faciliter l’insertion des jeunes pour un meilleur emploi.

‘’ Nous avons dans notre portefeuille d’activité, plus de mille jeunes qui ont postulé chez nous pour pouvoir bénéficier non seulement de formation, mais aussi d’accompagnement. Avec un effectif de 30, la route semble longue mais nous vous rassurons avec l’accompagnement du conseil d’administration que pour l’exercice 2019, cet effectif sera porté à 100. A ce jour, nous sommes à cette première phase de formation, il est également prévu les visites terrain pour nous assurer que ces entreprises existent et sont gérées par les promoteurs qui sont là.’’ A-t-il dit

Président la rencontre, le ministre de la jeunesse et de l’emploi jeune, Mouctar Diallo s’est réjoui de cette initiative du(FONIJ) et a annoncé à son tour, son engagement de relever le défi de son département qui est l’accompagnement et l’emploi des jeunes.

‘’J’ai bien conscience de la problématique de entrepreneuriat jeune qui constitue un défi que mon département serait de relever avec l’ensemble des partenaires et l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi, ce moment très particulier a été couronné par plusieurs jours de travail, d’expérience et d’apprentissage. Au-delà de ces aspects strictement professionnels, c’est aussi un moment qui vous a permis chers jeunes, de déceler vos faiblesses dans la gestion de vos entreprises et de vous réjouir des amitiés que vous avez tissées au cours de ces journées pleines d’échanges et de partages’’, a-t- il indiqué

Moufoura Keita, porte-parole des 30 jeunes ayant bénéficié de cette formation, a mis un accent sur les connaissances acquises lors de ces jours d’échanges et de partages en ces termes : ‘’ cette formation était très bien pour nous les jeunes puisse que pendant ces 6 jours, nous avons appris beaucoup de choses. Pendant ces jours, j’ai assimilé la gestion des entreprises, particulièrement la gestion financière, la gestion du personnel de mon entreprise et l’exploitation de mes produits de l’achat jusqu’à la vente’’

Parmi ces 30 jeunes bénéficiaires, dix qui se distingueront à travers leurs projets seront accompagnés par le Ministère de la Jeunesse et de l’emploi jeune.

