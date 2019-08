Ministère de la Ville : des cadres à l’école de la gestion cadastrale

Des cadres et agents des services centraux et déconcentrés du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire (MVAT) bénéficient actuellement d’une formation au logiciel Trimble Access offerte par trois Ingénieurs Géomètres Topographes marocains du cabinet PRIMA ZONE SYSTEMS.

Ce logiciel permettra non seulement de renforcer la capacité des cadres et agents pendant les levés topographiques mais aussi et surtout de rendre la gestion cadastrale plus fiable.

Prévue pour deux semaines, la formation a été rallongée pour une période de trois semaines. Cette rallonge d’une semaine permettra, selon le Directeur des Domaines et Cadastres, Ingénieur Lamine Diakité, aux cadres et agents d’être mieux outillés en matière de la maitrise des appareils topographiques, la gestion des plans cadastraux et l’établissement des plans fonciers.