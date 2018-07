Le ministre Ismaël Dioubaté au siège du RPG : ‘’la subvention sur le carburant ne profite pas aux pauvres’’

Le réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe intervenu le 1er juillet 2018, a été largement expliqué ce samedi 14 juillet, au siège du RPG Arc-en-ciel par le ministre du Budget, Ismaël Dioubaté. Devant plusieurs militants et sympathisants du parti au pouvoir, le ministre Dioubaté a tenu à préciser :

‘’Je voudrais ici faire taire les rumeurs et des fausses informations relatives à cette augmentation’’

‘’Ma présence de ce matin, c’est de vous donner une explication claire sur la récente augmentation du prix des produits pétroliers. Je voudrais ici faire taire les rumeurs et des fausses informations relatives à cette augmentation. Mon intervention va être sur trois points. Pourquoi on a augmenté le prix à la pompe ? Je vais vous donner des explications économiques terre à terre que tout le monde va savoir. Deuxième chose, les gens disent qu’on a augmenté le prix des produits pétroliers de façon unilatérale et qu’on n’a pas consulté les partenaires sociaux que sont les syndicats. Je vais vous donner quelques explications relatives à ça et troisièment, je vais vous dire qu’est-ce que vous devez faire et qu’est-ce que vous devez dire.

‘’Au moment où je vous parle, le prix du carburant varie entre 75 et 78 dollars le baril à l’international’’

Pourquoi on a augmenté le prix à la pompe ? Quand vous prenez le litre du carburant, nous sommes à 8000 fg en Guinée. D’abord, que ça soit l’or, le carburant et autres matériels, ils ne sont pas fabriqués en Guinée et ce n’est pas nous qui fixons les prix. Tous les jours que Dieu fait, minute par minute et heure par heure, le coût mondial des matières premières augmente. En 2016, on a fait un accord avec les syndicats. Déjà, au moment où je vous parle, le prix du carburant varie entre 75 et 78 dollars le baril à l’international. Prenez le franc guinéen et vous le multipliez par ce coût là, vous allez trouver un chiffre. Pendant ce temps, le prix du litre à la pompe au Mali fait 700 CFA, soit 11500 fg, le prix du litre en Côte d’Ivoire fait 698 CFA, soit 10700 fg. Qu’est-ce qui se passe ? Tous les carburants que nous, nous importons en sortant les devises de la nation, ces carburants-là sont vendus au Mali, en Sierra Leone, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

‘’La subvention sur le carburant ne profite pas aux pauvres’’

Qu’est-ce que ça fait comme perte pour l’Etat ? Rien que pour les six mois, la Guinée a perdu sur le carburant 765 milliards de francs guinéens. Donc 765 milliards de perte et on subventionne tout dans ce pays. On ne paye pas l’électricité et elle subventionnée par l’Etat. Ce qui fait que nous, nous sortons nos devises pour enrichir les autres pays. Chose qui n’a aucun effet bénéfique pour la Guinée ( …) Dans tous les pays au monde d’aujourd’hui, on ne demande l’avis de personne. Quand le prix baisse, vous revenez le matin trouver que le prix a baissé à la pompe. Si ça augmente, c’est la même chose, on demande l’avis de personne. Donc, on ne peut pas continuer sur ça là. Le riz est subventionné pour ne pas que le peuple souffre, l’électricité est subventionnée à près de 1200 milliards de francs guinéens, si on le fait pas, les gens n’auront pas de courant. Et la subvention sur le carburant ne profite pas aux pauvres parce que nous tous, nous achetons peu de litres de carburant. Mais c’est les industriels qui achètent des milliers de litres auquel ça profite parce qu’eux, ils produisent mais il ne reflète pas la subvention accordée sur le carburant aux prix des biens et consommations. Il faudrait qu’on comprenne cette idée et il ne faut pas faire croire aussi que les 2000 fg d’augmentation est une recette nouvelle. Non, ce ne sont pas une recette nouvelle, c’est plutôt d’arrêter la perte.

‘’Les politiciens qui disent qu’ils sont entrain de se battre pour le peuple sont au contraire entrain de se battre pour eux-mêmes’’

En ce qui concerne l’accord avec les syndicats, je vous dis déjà que les syndicats sont de bonne foi. Ils sont patriotes et ils comprennent parfaitement la situation guinéenne et ils ne sont pas contre l’augmentation du prix du carburant. Et je sais qu’on va s’entendre. Il y a une incompréhension due au temps (…) Ce que je demande à tout le monde, c’est qu’il faut être mobilisé. Les politiciens qui disent qu’ils sont entrain de se battre pour le peuple sont au contraire entrain de se battre pour eux-mêmes. Hier, la Sierra Leone à côté a augmenté le prix du carburant à la pompe de 6000 à 8000 leones (SLL), soit 11546 francs guinéens. Personne n’entend des bruits là-bas. Le carburant, c’est une marchandise internationale, il n’est pas guinéen. Il est vendu en dollar et non en franc guinéen.’’

Par Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

