Le ministre Naité sur les travaux des voiries de Conakry : ‘’je pense que nous sommes pratiquement à 20%’’

Dans le but de rendre la circulation fluide, le gouvernement à travers le département en charge des Travaux Publics a récemment lancé les travaux d’urgence sur les voiries de Conakry. Ce samedi 13 octobre, le ministre de tutelle, Moustapha Naité en compagnie de quelques cadres techniques de son département s’est rendu sur l’ensemble des chantiers en cours d’exécution dans les cinq communes pour constater de visu le niveau d’avancement des travaux et surtout invité les entreprises concernées au respect du délai contractuel.

De Kagbelen en passant par le KM36, Kissosso, Cosa, Dixinn, Ratoma et Kaloum, le ministre et sa suite ont pris tout leur temps pour visiter les travaux. Ingénieur en génie civile, le ministre Moustapha Naité visiblement content du travail sur le terrain a tenu à préciser :

‘’Nous avons voulu cette fois-ci prendre la chose très rapidement pour qu’à la sortie de la saison des pluies que nous fassions en sorte que la ville de Conakry soit débarrassée des nids de poule avant la saison des pluies prochaine’’

‘’Comme vous le constater, il est très difficile de se mouvoir à Conakry compte tenu de non seulement des nids de poule qui sont formés par ci par là sur les artères principales rendant la circulation très difficile, mais aussi d’autres qui impactent le cadre de vie des guinéens. Et comme par le passé on n’avait toujours l’habitude de faire des programmes, nous avons voulu cette fois-ci prendre la chose très rapidement pour qu’à la sortie de la saison des pluies que nous fassions en sorte que la ville de Conakry soit débarrassée des nids de poule avant la saison des pluies prochaine. Voilà pourquoi nous avons engagé des travaux de réfection des voiries de Conakry avec cinq entreprises. Chacune des entreprises s’occupe d’une des communes. Vous avez à Kaloum ENAN Chine, à Matam OAS, à Matoto GUICOPRES, à Ratoma BEGEC et à Dixinn SDMCO. Chacune des entreprises travaillera nuit et jour pour que nous fassions en sorte que d’ici sous peu, la voirie de Conakry soit circulable.

‘’Nous allons améliorer considérablement les voiries de Conakry pour que tout le monde puisse circuler dans un confort acceptable’’

Comme vous l’avez constaté, nous avons fait Kagbelen et KM36 qui sont des voix d’accès très difficiles aujourd’hui. Pour sortir de Conakry est un calvaire pour tout le monde et généralement quand les gens veulent sortir de Conakry, il faut se réveiller très tôt compte tenu de l’état de la route. Ce que nous avons commencé à corriger en attendant les grands chantiers qui vont commencer dont les deux échangeurs qui vont être construits au niveau de Kagbelen et du KM36, nous allons améliorer considérablement les voiries de Conakry pour que tout le monde puisse circuler dans une parfaite harmonie et dans un confort acceptable.

‘’D’ici la fin de ce mois, la ville de Conakry sera rendue plus ou moins circulable’’

Le constat sur le terrain, c’est que le défi est énorme, il y a beaucoup de nids poule. Comme vous l’avez constaté, depuis le matin on n’est sur le terrain, on a fait les cinq communes, on n’a dû constater par endroit que des nids de poule ne sont plus des nids de poule, qu’il faut totalement une reconstruction de ces chaussées. Mais nous pensons que les cinq entreprises que nous avons mobilisées pour le travail sont aujourd’hui sur le terrain pour que nous ayons une circulation acceptable dans la ville de Conakry. Je peux vous dire que déjà il avait des embouteillages énormes qui se créaient au niveau de certains carrefours au centre ville, mais nous pensons que d’ici la fin de ce mois, la ville de Conakry sera rendue plus ou moins circulable.

‘’En ce qui concerne le taux du niveau d’avancement des travaux, je pense que nous sommes pratiquement à 20% d’abord, il y a beaucoup qui restent à faire’’

Il y a une trentaine de kilomètres dans la voirie de Conakry (…) En ce qui concerne le taux du niveau d’avancement des travaux, je pense que nous sommes pratiquement à 20% d’abord, il y a beaucoup qui restent à faire. Nous avons ciblé d’abord les artères principales, les voix de dégagement qui viendront en deuxième temps. Mais dans un premier temps, c’est de faire en sorte que quand on quitte Kaloum, qu’on veut se rendre chez soi, qu’on rendre avec moins de difficultés. Donc c’est un travail qui va se faire dans le temps, mais avec un rythme assez soutenu pour que très rapidement d’ici la fin de l’année, que nous ayons l’impression qu’il n’y a plus de trous dans Conakry. C’est çà l’objectif parce qu’il y a beaucoup de nids de poule qui rendent la circulation très difficile.

‘’L’objectif premier, c’est de débarrasser Conakry des nids de poule’’

Beaucoup d’embouteillages que nous vivons aujourd’hui sont le fait que les routes n’avaient pas été entretenues et surtout programmées à temps. C’est ce que nous voulons éviter pour l’année prochaine pour que les travaux commencent à temps et que nous puissions les faire avec un bureau de contrôle qui va faire un suivi rigoureux de ce qui aura été fait pour qu’on ne revienne pas là-dessus encore l’année prochaine. Donc l’objectif premier, c’est de débarrasser Conakry des nids de poule. Deuxième, c’est de faire en sorte que le travail qui sera fait soit contrôlé par un bureau de signature internationale et avec les cabinets de la place pour que nous surveillons la qualité du travail qui aura été fait et que l’on n’est pas encore à refaire chaque année. La troisième priorité que nous voulons pour ce travail qui va être effectué, c’est de faire en sorte que nous puisions protéger ce qui a été fait et que les gens ne viennent pas à tout bout du champ faire des tranchées dans la chaussée pour qu’après qu’on est encore à reprendre le travail. Et quatrièment, nous allons très rapidement avant la fin de l’année, comme vous le savez, le gouvernement a accepté de mettre en place une concession pour le péage et pesage pour que nous puisions contrôler ces poids lourds qui détruisent de façon considérablement notre chaussée… ‘’

Il a avant de terminer lancé un pressant appel à l’endroit de la population guinéenne en générale et celle de Conakry en partculier afin que chacun puisse jouer sa partition dans le cadre de la préservation des routes guinéennes.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30