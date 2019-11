Miriam Makeba Day’s à Conakry : Sayon, Pépé, Luedji et Bongi cassent la baraque

A l’occasion d’un concert d’hommage intitulé ‘’Miriam Makeba Day’s’’ à la « Mama Africa » Miriam Makeba, l’artiste Sayon Bamba a chauffé la température dans la salle de spectacle d’un complexe hôtelier ce vendredi 08 novembre 2019 à Conakry.

Dans cette salle pleine de personnalités venues pour l’occasion dont l’ambassadeur sud-africain et épouse qui (ambassadeur) qui ont esquivé quelques pas de danse sous les ovations du public, Sayon Bamba a, aux cotés de ses sœurs Pépé Oleka, Luedji Luna et Sibongile Mbambo (fille de Miriam Makeba) interprété des chansons de la star planétaire sud-africaine comme ‘’Malaika, Soweto Blues et Pata Pata’’, faisant ainsi vibrer la salle aux couleurs de l’Afrique du Sud.

« Je ne me sens pas Miriam Makeba, je la vis. Pour moi, chanter ses chansons, je suis habitée par son aura et par sa façon d’être. C’est pour ça que je n’ai pas choisi de chanter du Sayon Bamba ce soir, parce que je reste dans l’hommage jusqu’au bout, mis je voulais quand même montrer l’univers des artistes que j’ai invité parce que c’est aussi pour ça qu’on invite les gens pour que leur travail continue. Miriam aurait souhaité qu’on les entende », a affirmé Sayon Bamba.

Ce samedi 9 novembre 2019, toujours dans le cadre de la 2ème édition du ‘’ Miriam Makeba Days’, 60 artistes viendront rendre hommage à l’artiste icone à l’espace Belvédère de Conakry.

Maciré Camara