Mariam Touré couronnée Miss Guinée 2019 !!!

Mariam Touré n’a pas eu de difficulté pour s’imposer hier samedi comme la plus belle fille de Guinée en 2019. Sa beauté raffinée, sa démarche soutenue et la maîtrise de son sujet lui ont permis de rafler hier la couronne dans un complexe hôtelier de la place. Le tout dans une ambiance bon enfant.

Mariam Touré, la candidate numéro 16, 1,70m, âgée de 21 ans est donc la nouvelle reine de la beauté guinéenne. Elle succède ainsi à Asmaou Diallo, élue en 2017.

Hawa Askia Camara et Saran Bah deviennent respectivement 1ère et 2è dauphines de cette compétition signée du Comigui de la battante et talentueuse Johanna Barry.

« (…) Je suis très contente. Aujourd’hui j’ai trouvé ma voie, mon objectif est atteint. Mon combat est de lutter contre la fistule obstétricale qui est une maladie de la honte pour la femme », a dit Mariam Touré, diplômée en droit international, qui n’est pas à sa première couronne en Guinée. Elle fut Miss Choco et Miss Boro en 2015 et en 2017 Miss RTG.