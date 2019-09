Mohamed Bangoura, secrétaire à la communication du SLECG : ‘’la rentrée scolaire va se dérouler normalement’’

Mohamed Bangoura, 1er secrétaire à la Communication du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a confié lundi à Mediaguinee que la rentrée scolaire 2019-2020, contrairement aux rumeurs distillées çà et là, va se dérouler normalement.

« Dire qu’il y a une grève en vue, ce n’est pas vrai, ça a été une mauvaise interprétation. Quand on m’a posé la question sur le sujet, j’ai répondu que ce n’est pas nous du bureau qui décidons, c’est la base. C’est si elle décide, elle s’apprête à aller, elle nous ordonne et nous nous sommes tenus obligés de mettre en application la volonté de la base. Pour le moment, non seulement le toilettage suit son cours normal mais aussi certains points du protocole sont en train d’être évacués », affirme-t-il. Ajoutant que la rentrée scolaire se déroulerait « normalement ».

Maciré Camara

+224 628 112 098