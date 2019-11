Mohamed Cissé, président du PDC accueilli en triomphe à Banankoro : ‘’faites en sorte que le parti se retrouve à Sékhoutouréya’’

Le président du Parti Démocrate Conservateur (PDC), Mohamed Cissé a entamé une tournée à l’intérieur du pays pour visiter les différentes fédérations de son parti. Après Kérouané, le jeune président a eu droit mercredi, 20 novembre à une grande mobilisation de la population de la sous-préfecture de Banankoro venue exprimer son soutien au PDC.

Visiblement très satisfait de cette forte mobilisation, Mohamed Cissé a remercié les habitants de Banankoro pour la forte mobilisation avant de relever l’état piteux de la route.

‘’Ma première réaction est de remercier la population de Banankoro pour cet accueil chaleureux mais, ça ne me surprend pas. Depuis l’implantation du parti, chaque fois nous voyons des images. Mais, aujourd’hui nous avons compris que ce ne sont pas des images montées. C’est un grand travail qui a été fait sur le terrain et nous en sommes fiers. C’est l’occasion pour moi de remercier le bureau de Banankoro pour ce grand travail. Non seulement aujourd’hui Banankoro ne mérite pas d’avoir des routes comme ça, mais aussi partout où nous devons faire des routes, il faut qu’elles soient bitumées. Si je suis président de la République, le premier acte que je vais faire par rapport à la route, ça va être à Banankoro. En toute honnêteté, Banankoro mérite le goudron. Quand nous voyons l’argent que Banankoro génère au trésor public, cette sous-préfecture mérite le goudron’’, a-t-il dit.

Revenant sur l’objectif de sa mission, le président du PDC a invité ses militants à se recenser massivement pour la victoire du parti lors des élections législatives du 16 février prochain et la présidentielle.

‘’Je suis venu demander aux militants de faire en sorte que le PDC se retrouve à Sékhoutouréya. Parce que nous nous pouvons faire des promesses mais, le PDC n’est pas un parti qui fait seulement des promesses, nous posons des actes. Ce que je vais demander à la population de Banankoro, c’est de voter massivement pour le PDC. Si on a le pouvoir, on fera en sorte que la sous-préfecture de Banankoro soit fière de sa cité’’, assure-t-il.

Organisateur de ce grand rassemblement des fervents militants du Parti Démocrate Conservateur, Djiba Millimono, chef des bureaux de Kérouané, Banankoro et Sibiribaro a indiqué que les trois localités ont déjà choisi ‘’ sans démagogie’’ le PDC et son programme de société.

‘’Nous sommes très contents de l’arrivée de notre président dans notre sous-préfecture. Il y a de cela trois mois depuis que j’ai installé le bureau à Banankoro. Pendant ce temps, j’ai pu installer le bureau dans les différents districts. Et, aujourd’hui, vous avez vu le résultat. Je remercie les citoyens de Banankoro pour cette grande mobilisation et de nous avoir soutenu dans nos démarches. C’est une grande satisfaction pour nous et nous croyons en notre président quant à sa détermination, sa rigueur et sa conviction. Nous sommes tous à la disposition du PDC jusqu’à la présidence de la République’’, a-t-il déclaré.

Il faut par ailleurs rappeler que le PDC, parti jeune, regroupe en son sein plusieurs militants et sympathisants qui disent être convaincus de la démarche de leur président.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Kérouané

