Mondial 2022 : « le Qatar a gagné grâce à Sarkozy et Platini » (Blatter)

L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter a réagi à l’enquête du « Sunday Times » sur les conditions d’attribution du Mondial 2022 au Qatar.

Le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football en 2022, aurait mené une campagne secrète de propagande à base d' »opérations noires » pour saper les offres concurrentes, en violation des règles de la FIFA, rapportait dimanche le journal britannique.

Des révélations qui n’ont pas manqué de faire réagir Sepp Blatter, président de la FIFA au moment de l’attribution. Sur Twitter, le Suisse de 82 ans, suspendu de toute activité liée au football pour une durée de six ans, a mis en cause son ancien protégé Michel Platini et l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy.

« Mauvaise nouvelle: le Qatar est accusé d’avoir dénigré les autres candidatures. Le fait est que le Qatar a gagné après l’intervention politique de l’ancien président français Sarkozy auprès du vice-président de la Fifa Platini », a écrit Blatter, qui ne rate jamais une occasion pour descendre son ancien collaborateur. Les deux hommes n’ont pas encore réagi à ces accusations.

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar #FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC

