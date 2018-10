Mort d’Ibrahima Bah à Koloma : Cellou Dalein accuse la BAC numéro 4 de ‘’meurtre’’

Le chef de file de l’opposition guinéenne ne va pas par mille chemins en désignant mercredi le responsable de la mort d’Ibrahima Bah, ce jeune tué par balle à Koloma lors des heurts entre manifestants et forces de l’ordre.

Cellou Dalein Diallo qui s’exprimait lors d’une rencontre avec ses pairs de l’opposition républicaine au quartier général de son parti, a indiqué que BAC 4 (brigade anti-criminalité) est à l’origine de la mort de ce jeunes âgé de 23 ans.

« Le meurtre d’Ibrahima Bah, âgé de 23 ans, qui a été fauché par une balle partie de la BAC numéro 4, parce qu’il y a beaucoup témoins, la société civile, elle aussi qui est en train de mener des enquêtes. Ce qui dément le communiqué mensonger publié par la sécurité pour plaire à Alpha Condé qui accrédite l’idée selon laquelle, ce sont les manifestants qui tuent les manifestants et que les manifestants sont armés. Vous savez il y a un projet que Alpha lui-même développe pour s’exonérer de ses obligations de mener les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes pour les déférer devant les tribunaux. Parce que depuis 2011, il y a eu beaucoup de meurtres, il n’a jamais voulu qu’une enquête soit menée malgré tous les engagements pris à cet égard dans les accords politiques de tous les dialogues que ça soit celui de 2013, celui de 2014, 2015 et celui de 2016 mais tous ces engagements n’ont jamais eu de suite. Donc, la réalité, c’est que les enquêtes, les témoins dans l’entourage disent que la balle est partie d’une pick-up qui portait l’insigne BAC No 4. On va continuer à vérifier », a dit Cellou Dalein Diallo tout en annonçant une marche funèbre pour ce jeune.

« L’opposition républicaine a décidé d’organiser une marche funèbre pour enterrer cette 96ème victime de la répression des manifestations. Je rappelle que le 95ème, c’est celui qui a été tué à Mandiana alors que les citoyens de cette Communes urbaine étaient en train de manifester contre les promesses non tenues de Monsieur Alpha Condé. Donc le cortège partira le vendredi, de la morgue d’Ignace Deen jusqu’à la mosquée de Bambéto où une prière sera faite sur le corps avant son enterrement au cimetière de Bambéto pour rejoindre ceux qui l’ont précédé au carré réservé aux victimes de Monsieur Alpha Condé », a dit le leader de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

