Mouctar Diallo aux jeunes : « si ça ne marche pas, ce n’est ni le président Alpha Condé, ni le Premier ministre, ce serait moi’’

Le 28ème anniversaire de la journée nationale de la jeunesse organsisé par le Ministère de la Jeunesse et de l’emploi jeunes a été célébré vendredi à la Bluezone de Kaloum sous le thème : « jeunesse et citoyenneté ».

Cette cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a connu la présence de plusieurs partenaires techniques et financiers du pays ainsi que des membres du gouvernement.

Au cours de cette fête anniversaire de la jeunesse, le ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes, Mouctar Diallo s’est engagé à porter la responsabilité de la situation des jeunes, tout en rassurant que ‘’si ça ne marche pas, ce n’est pas le président Alpha Condé, ni Kassory. Mais plutôt lui Mouctar Diallo.

Dans son allocution, le ministre, Mouctar Diallo, a rappelé que ce ‘’ce thème jeunesse et citoyenneté est fort évocateur, illustre à suffisance l’intérêt que le pouvoir public accorde à sa jeunesse, richesse la plus précieuse pour l’émergence de notre pays, doit conduire les jeunes vers une prise de conscience des nombreux espoirs qui sont placés en eux et des défis qui les attendent ».

Vous devez chers jeunes participer à la création du bien-être ici en Guinée et non d’aller le chercher ailleurs comme certains d’être vous sont en train de le faire quelques fois au prix de leurs vies. Votre rôle, donc ce n’est pas d’aller vivre les rêves à l’étranger mais c’est de construire le rêve guinéen », ajoute le ministre Mouctar Diallo.

Par ailleurs, de souligner que pour sa part qu’il reste persuadé que les jeunes sauront mériter la confiance que le chef de l’Etat a placée en eux, en leur dédiant ses mandats et en les plaçant au cœur de son agent de développement.

« L’accompagnement de la jeunesse est une action transversale dont la réalisation doit être accomplie par plusieurs acteurs, qu’ils soient des structures étatiques ou des institutions d’aides au développement c’est-à-dire les partenaires techniques et financiers, le secteur privé. Mais aussi ceux de la société civile et des collectivités locales », insiste-t-il. Tout en rassurant en ces termes : « au niveau du gouvernement, nous avons tout le soutien du président et du Premier ministre. Je voudrais ici témoigner que des dispositions importantes sont prises au niveau du gouvernement et le Premier ministre chef du gouvernement a indiqué des bonnes orientations pour que les préoccupations des jeunes soient effectivement prises en compte ».

Faisant allusion, au sit-in d’un groupe de jeunes réclamant la reprise effective des cours dans les écoles à l’arrivée du Premier ministre, le ministre de la jeunesse a indiqué : « Je voudrais porter la responsabilité de votre situation, si ça ne marche pas, ce n’est pas le président Alpha Condé, ce n’est pas le Premier ministre chef du gouvernement, c’est plutôt Mouctar Diallo, le ministre en charge de la jeunesse. Je le dis avec fermeté que le Premier ministre est un promoteur de la jeunesse. Il a l’oreille attentive. A chaque fois, il me pose des questions, il m’interpelle sur la situation de la jeunesse guinéenne ».

Plus loin, de mentionner : « bien sûr nous comprenons que les jeunes soient pressés, ce n’est pas un pêché que vous les jeunes, vous soyez pressés. C’est plutôt le contexte actuel justement de grève des enseignants, des problèmes sociaux, de crises sociopolitiques qui plongent la Guinée dans une situation justement qui fait qu’il y a des problèmes, les élèves ne vont pas à l’école. Mais rassurez-vous que des dispositions sont en train d’être prises pour que les choses se passent normalement. Et donc, jeunes soyez patients ».

Quant au Premier ministre, Kassory Fofana, il s’est abstenu de tout discours et a préféré visiter les stands avant de quitter les lieux.

A noter, qu’au cours de cette célébration des jeunes, il y a eu la prestation de plusieurs artistes et autres vedettes de la culture nationale.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22