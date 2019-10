Mouctar Diallo, ministre de la jeunesse : ‘’le peuple de Guinée dans sa majorité est avec nous et avec une nouvelle Constitution

Le vol du président de la République le professeur Alpha Condé a atterri ce jeudi 31 octobre 2019 sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry-Gbessia en provenance de Paris. Le Premier ministre, les membres de son gouvernement et nombreux cadres des départements ministériels et institutions républicaines étaient présents pour lui réserver un accueil chaleureux. Parmi eux, le ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes, Mouctar Diallo n’a pas caché sa joie face à ce qu’il considère comme du « jamais vu »

Brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « abara guè landé » (c’est déjà conclu en soussou), Mouctar Diallo estime que cette mobilisation du peuple est une démonstration de force pour son approbation à une nouvelle Constitution.

« Les faits sont éloquents, le FNDC a utilisé toutes ses forces, tous ses moyens, toutes ses énergies en nous provoquant, mais comme on dit « inou fé kha mahka, i fé nan toma ». Et donc la mouvance en utilisant même pas tous ses moyens, avec 10% de ces moyens, nous avons battu en brèche tout ce qu’ils ont fait avec toutes leurs forces. Et vous avez vu leur mobilisation et vous avez vu la nôtre, c’est du jamais vu. Je suis un habitué des mobilisations en Guinée, mais ce qui se passe aujourd’hui est simplement exceptionnel. C’est inédit, c’est historique. Et donc le peuple de Guinée dans sa majorité, a prouvé qu’il est avec le président Alpha Condé et qu’il soutient une nouvelle Constitution conformément à la loi et pour une Guinée meilleure. C’est le droit du FNDC de dire qu’il est contre une nouvelle Constitution, c’est aussi le droit de la mouvance de dire Oui à une nouvelle Constitution. Et c’est ce qui fait la beauté d’ailleurs de la démocratie. Comme le disait Hampâté Bâ, c’est la diversité des couleurs qui fait la beauté d’un tapis. Et donc nous sommes d’accord qu’ils ne soient pas d’accord, maintenant s’il y a d’autres tendances différentes, la voie la plus démocratique c’est de consulter le peuple par référendum et le peuple qui est le seul souverain en Guinée conformément à la Constitution en son article 2. Et donc vous avez vu, vous êtes témoins des faits, vous avez constaté cette grande démonstration de force et donc c’est pour dire encore une fois que la mouvance est nettement majoritaire en Guinée et c’est pour cela que nous demandons au président de la République le professeur Alpha Condé d’entendre la voix du peuple de Guinée dans sa majorité et de consulter le peuple par un référendum qui va s’exprimer librement. Mais nous sommes déjà sûrs et certains que le peuple de Guinée dans sa majorité est avec nous et avec une nouvelle Constitution », a-t-il affirmé.

Maciré Camara