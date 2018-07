Moustapha Naïté casse ses détracteurs : ‘’en Guinée, on voit le mal partout. On n’a payé aucun franc pour la déviation’’  

Ces derniers temps, le cliché hideux de la déviation de Linsan a inondé les réseaux sociaux et certains médias locaux. Ce lundi au cours d’un point de presse qu’il a animé, le ministre des Travaux publics Moustapha Naïté est monté au créneau pour dénoncer ses affabulateurs, indiquant qu’il n’a payé aucun franc pour la réhabilitation de cette déviation de Linsan, entreprise après l’écroulement du pont de la même localité sous le poids de l’âge.

« Si vous ne savez pas, il faut demander mais les gens ont fait des spéculations sur les réseaux sociaux et certains sites d’informations en ce qui concerne le financement pour la construction de la déviation de Linsan. Je vais vous expliquer. Si vous avez un contrat sur une route, c’est-à-dire qu’il y avait un contrat déjà signé entre Coyah-Mamou-Dabola. L’entreprise avec laquelle, on a signé le contrat, dès après la signature, elle a l’obligation de gérer tout sur cette route-là. Donc quand le pont a cédé, l’entreprise ne pouvait pas réhabiliter tout de suite le pont en deux mois. Donc, il fallait attendre 6 mois pour faire le pont. Mais par contre, on a interpellé CRDC là où on a posé la première pierre pour venir nous aider à faire la déviation. Donc la déviation a été faite par cette entreprise mais nous, on n’a payé zéro franc », a expliqué le ministre des Travaux publics.

Poursuivant, le ministre Moustapha Naïté se dit déçu des gens qui prient pour qu’il y ait échec en Guinée. « Le Ministère des Travaux publics n’a payé aucun franc pour la réhabilitation de la déviation de la route de Linsan mais en Guinée, on voit le mal partout, c’était très clair. Et cette déviation de Linsan a été faite dans les normes (…) C’est comme ça se passe dans tout le monde. Mais les gens pensent qu’en Guinée qu’on a soutiré de l’argent, des milliards et des milliards. Les gens passent la nuit à travailler sur la déviation. En Guinée, nous avons l’impression que les gens prient pour l’échec. Dans aucun pays ça se fait dans le monde et tout le monde prie que ça marche. Mais ici, il y a une bonne partie qui prie pour que ça ne marche pas, je ne comprends pas », lance le ministre des TP.

Yaya Dramé

