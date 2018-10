Mouvement de Panique à Sogoyah /Coyah : on parle de chasse aux pirates

Un mouvement de panique s’est emparé ce jeudi 25 octobre au village de Sogoyah, localité située dans la sous-préfecture de Wonkifon, préfecture Coyah. Les habitants de ce village ont été réveillés par des tirs entre des bateaux qui se poursuivaient au bras de mer qui longe le village. Cet échange de tirs a créé une panique, les habitants ont cru tout de suite à une agression rebelle et ont pris la poudre d’escampette laissant tout derrière eux à 4 heures du matin.

Après vérification, les autorités civiles et militaires de Coyah ont écarté la thèse d’une agression rebelle et ont confirmé qu’il s’agit d’une chasse aux bateaux pirates qui péchaient illégalement sur les eaux guinéennes. Selon les même autorités plusieurs de ces bateaux ont rebroussé chemin et les autorités portuaires ont réussi à arrêter quelques pirates.

Ce jeudi matin, les habitants qui avaient fui leur village ont commencé à rejoindre leurs domiciles après que la thèse de rébellion ait été écartée par les autorités.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39