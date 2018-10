Mouvement de panique ce matin à Coyah : ‘’c’est de la diversion pure et simple’’ (Fodé Oussou Fofana)

Le mouvement de panique survenu très tôt dans la matinée de jeudi 25 octobre à Coyah est discuté par bon nombre de guinéens qui pensaient à une menace rebelle. Ce qui a d’ailleurs causé la sécurisation très vite des zones d’accès de la commune de Kaloum. Après une large vérification par des services compétents, il s’est avéré quelques heures après que ce n’est pas une menace rebelle mais plutôt des irrégularités sécuritaires au niveau du secteur de la pêche.

Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Fodé Oussou Fofana que nous avons joint sur la question parle d’un non évènement. Pour lui, cet évènement est un montage pour ‘’détourner l’attention de la population du sujet relative à la tentative d’assassinat contre la personne d’Elhadj Cellou Dalein Diallo.’’

‘’C’est le communiste qui agit comme ça pour détourner le peuple, détourner le peuple de l’évènement numéro 1’’

‘’Ce qui se passe à Coyah, c’est de la diversion pure et simple. C’est le communiste qui agit comme ça pour détourner le peuple, détourner le peuple de l’évènement numéro 1. Aujourd’hui, l’évènement majeur, c’est de savoir qui a voulu tuer Cellou Dalein, ils ont voulu tuer Cellou Dalein et ils ont échoué, puisque le monde a les yeux sur ce dossier. Monsieur Alpha Condé veut faire la diversion pour occuper la population, rien ne se passe à Coyah.

‘’Ce n’est pas la peine de détourner l’attention sur le sujet important qui est la tentative d’assassinat contre le chef de file de l’opposition’’

C’est de cette même manière que monsieur Alpha condé au cours de la fête du 2 octobre a décidé de faire défiler les gens qui sont cagoulés, personne ne sait si c’est des guinéens ou pas. Tout ça pour préparer l’esprit de la population pour un jour, dire que les rebelles sont rentrés, on n’acceptera pas, le problème de la Guinée c’est Alpha condé. Ce n’est pas la peine de détourner l’attention sur le sujet important qui est la tentative d’assassinat contre le chef de file de l’opposition. Nous voulons savoir qui a voulu tuer Cellou Dalein donc c’est un piège et j’espère que le peuple de Guinée ne tombera pas dans ce piège. C’est de la diversion pure et simple, quand il y a un problème on crée un autre pour occuper la population, il n’y a pas de rebelle, il n’y a rien…’’

Avec un ton très remonté, Fodé Oussou Fofana a annoncé qu’ils n’accepteront plus un accord avec les représentants du RPG-Arc –en-ciel et que le comité de suivi pour eux, n’existe plus.

‘’Le comité de suivi est dissous, on ne discutera plus, aucun accord ne sera signé…’’

‘’A partir de maintenant, que cela soit très clair, le seul interlocuteur de Cellou Dalein, c’est Alpha Condé, cela veut dire que Cellou Dalein ne parlera plus avec M. Damaro Camara parce que ce n’est pas son égal. L’égal de Cellou Dalein, c’est Alpha Condé, l’homologue de Damaro, c’est Fodé Oussou, Cellou ne parlera plus avec Damaro. Donc, nous n’accepterons plus que Cellou parle avec les dessous d’Alpha condé, c’est terminer. Le comité de suivi est dissous, on ne discutera plus, aucun accord ne sera signé, il y a plus d’accord, il n’y a plus de dialogue et c’est fini. Aucun document ne sera signé ni avec Damaro, ni avec Bouréma Condé et pour nous le comité de suivi n’existe pas, s’il y a un accord, c’est avec Alpha condé et Cellou Dalein’’, dit-il.

