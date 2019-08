Musique -spectacle : Natu Camara dans une fulgurante ascension

Après le retentissant succès de son premier album solo, ‘’Dimedi’’ auprès des mélomanes guinéens et d’ailleurs, Natu Camara ne cesse d’enchaîner des spectacles à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se rappellent encore de ses belles prestations lors de la fête internationale de la Francophonie où elle était la seule artiste invitée aux Etats-Unis par l’Ambassade de France.

Les publics du festival international de la musique au féminin en Haïti, précisément dans la capitale au Port-Au-Prince, à Albuquerque et à Santa Fe, ne sont toujours pas prêts à oublier le passage de la star guinéenne de l’Afro-pop sur leurs podiums.

En effet, Natu Camara qui a le vent en poupe, continue d’accumuler les dates de tournées un peu partout notamment, au club Balattou à Montréal le 29 août prochain, au festival Mondocamaval, au Québec le 1er septembre, du 20 au 21 septembre à Global Querque, sans doute le plus grand festival de New Mexico. Avant de revenir sur New York au mois d’octobre et à UC Californie le 8 novembre. Ces dates citées plus haut, sont celles qui sont déjà confirmées. Plusieurs autres sont en cours de négociation, selon l’artiste elle-même, jointe au téléphone par notre rédaction.

Il est actuellement remarquable que Natu Camara reste à n’en pas douter, l’artiste guinéenne la plus représentative sur le podium international. Cela se justifie à travers cette forte affluence lors de ses différents concerts à l’étranger, avec un public beaucoup plus diversifié et averti…

Samba Marco