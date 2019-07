MVAT : le Ministre a reçu une délégation marocaine pour les travaux de mise à niveau urbain des axes de la commune de Kaloum

Ce lundi 01 juillet 2019, Monsieur le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma a reçu une délégation marocaine composée de l’Ambassade du Maroc, des ingénieurs du bureau d’étude marocain, Conseil Ingénierie et Développement (CID) et d’une entreprise marocaine sélectionnée pour réaliser la mise à niveau urbain des axes structurants la commune de Kaloum : l’Avenue de la République, l’Avenue du port, Boulevard des Commerce, Boulevard Diallo Telly et la Place du Niger (triangle se trouvant devant la fédération guinéenne de Foot Ball). L’objectif de cette délégation est à la fois de présenter au Monsieur l’entreprise marocaine sélectionnée à la suite d’un appel d’offre qui a eu lieu et le Chef de projet ou Maitre d’ouvrage délégué pour la réalisation des travaux, mais également expliquer que la période des grandes pluies va être utiliser pour faire des travaux techniques.

En réponse dira Monsieur le Ministre « je voudrais remercier Monsieur l’Ambassadeur. J’ai eu l’occasion de dire en présence du Ministre Marocain les efforts que Monsieur l’Ambassadeur fait pour nous. Ce projet va signifier le rapport de fraternité qui existe entre les deux pays : la Guinée et le Royaume du Maroc. On n’est pas sans savoir que ce qui d’abord lie le Pr Alpha Condé et le Roi Mohamed IV. Nous sommes des artisans de leurs décisions et, nous devons faire en sorte que ces deux grandes personnalités se retrouvent dans le travail que nous avons á faire quand il est question d’un travail entre ces deux pays. Je suis très heureux, par ce qu’en plus de ce que nous allons entreprendre qui est la mise en niveau urbain, il y a un autre projet qui est l’assainissement liquide. Nous savons tous le niveau d’investissement du Maroc qui donne une allure importante à l’évolution des travaux sur le terrain. Pour nous, quant on a une activité avec le Maroc, on est certain avec les yeux fermés que ça se ferra de la plus bonne manière comme c’était au Maroc qu’il s’agissait. Nous sommes très contents que nous avons maintenant une entreprise et nous avons espoir que les travaux vont évoluer très vite. Ce projet de la mise a niveau urbain à Kaloum va prochainement changer complètement le visage de Kaloum et, naturellement ce sera le visage de la ville de Conakry qui va changer automatiquement. »

Poursuivant, Monsieur le Ministre dira je cite « Au nom du Président de la République, je voudrais remercier sa Majesté le Roi Mohamed IV de l’appuie qu’il apporte à notre pays dans le cadre du développement. Au niveau du Ministère de la Ville, il y a un certain nombre de projet, notamment la mise à niveau urbain. Il y a une évaluation en ce qui concerne ces différentes voies qui doivent être prises en compte. L’appel d’offre a été lancé au Maroc, une société a été retenue et, cette société est venue aujourd’hui avec l’Ambassadeur rencontrer les cadres du MVAT pour non seulement exprimer définitivement le début des travaux et faire une visite de terrain. Cette visite de terrain permettra à la population de comprendre que les décisions prises par les deux Chefs d’Etat vont être mises.»

Pour sa part, Monsieur l’Ambassadeur dira je cite « Depuis l’indépendance de la Guinée le Maroc est toujours présent dans les moments forts. Le Maroc est présent dans la vie économique, culturel… et sanitaire. L’épisode d’Ebola en est une illustration. En 2017, lors de la visite de sa Majesté le Roi Mohamed VI, plusieurs accords ont été signés dont celui de la mise en niveau urbain des axes structurants de la commune de Kaloum. La société qui a été retenue est là pour commencer les travaux et, bien sure nous allons respecter les délais comme ce que nous avons toujours fait, un travail fort, rapide et bien fait qui reflète l’excellence des relations entre nos deux pays. Plus de 80 accords ont été signés. D’aucuns sont exécutés à 50% et d’autres sont en cours : le Débarcadère de poisson de Teminetaye et Bonfi, un Centre de Formation professionnelle de Nongo, un Hôpital en phase finale de Sonfonia, une grande Mosquée à Entag…et celui de l’assainissement liquide. Nous sommes satisfaits que le Ministre soit content de l’évolution de nos projets. »

Service Communication- MVAT