Nanka Moussa Kaba, ex du Pades : ‘’Alpha Condé, député, ne touchait pas son salaire, il le donnait aux députés’’

« Lorsque que le professeur Alpha Condé siégeait à l’Assemblée nationale, il n’a jamais touché son salaire’’

Les cadres démissionnaires du PADES de l’ancien ministre des Finances Dr Ousmane Kaba ont pris part ce samedi à l’assemblée générale ordinaire du RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) à Gbessia. Après avoir expliqué les raisons de leur adhésion au parti au pouvoir, Kaba Nanka Moussa, porte-parole des démissionnaires, a invité Dr Ousmane Kaba à ne pas avoir le complexe d’adhérer au RPG.

« Depuis le mardi, il n’y a pas ce qui ne se dit pas. Nous disons qu’à un moment donné la jeunesse guinéenne doit être responsable, on ne doit pas s’opposer pour s’opposer. On doit être une opposition constructive. Quand on sait que le président de la République fait bien, il ne faut pas qu’on ait le complexe de s’incarner toujours par la négation, nous on ne veut pas ça. Donc nous invitons nos frères qui n’ont pas encore décidé de l’autre bord, à nous rejoindre aussi rapidement que possible. Et cette main tendue ne se limite pas seulement aux militants de la formation, ça va même jusqu’au président de la formation, parce que la vérité est que là où il est ce n’est pas sa place. Ce n’est pas du tout sa place, nous on le sait ce n’est pas bon pour lui. Donc qu’il n’ait pas le complexe à son niveau, et on va l’aider dans ce sens. Parce que ses deux principaux accompagnateurs ou amis aujourd’hui que tout le monde connait, mais tout le monde sait qu’à un moment donné de l’histoire de la Guinée, combien de transhumance politique ils ont fait entre l’opposition et la mouvance présidentielle », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « le principal opposant au régime du professeur Alpha Condé, chaque fin de mois il est payé par l’Etat guinéen à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Et l’histoire nous enseigne que pendant les près de 50 ans de combat politique du professeur Alpha Condé, il n’a jamais accepté la compromission, jamais. Pas plus tard qu’avant-hier, quand j’étais en ville, il y a un ancien député du temps de Biro Diallo de l’Assemblée Nationale qui nous a confié qu’au moment que le Professeur Alpha Condé siégeait à l’Assemblée Nationale, qu’il n’a jamais touché son salaire, jamais. A chaque fois qu’il était payé, il donnait à ses pairs députés. Un opposant qui se dit principal opposant, qui accepte d’être payé par un gouvernement qu’il combat, comment vous voyez ça ? Et le deuxième [Sidya Touré], pendant près de deux ans et demi, Haut Représentant du président de la République. Maintenant toi tu viens, tu t’associes à ces gens, est-ce que toi tu peux avoir le complexe de rejoindre à un moment donné le camp de la vérité ? », fait remarquer Kaba Nanka Moussa.

Maciré Camara