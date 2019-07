Nécessité d’une nouvelle Constitution : ‘’CONCIDER’’ envisage d’organiser un meeting de sensibilisation à Gnariwada

Favorables pour l’adoption d’une nouvelle, les responsables de l’ONG dénommée Conscience Citoyenne pour la Défense et le Renouveau (CONCIDER) comptent organiser un meeting de sensibilisation à Gnariwada (Hamdallaye). Ils l’ont fait savoir ce jeudi 25 juillet, à l’occasion d’une conférence de presse qu’ils ont animée à la Maison de la Presse.

Selon eux, c’est série de meetings de sensibilisation qui débutera le samedi 3 août prochain à Gnariwada (Hamdallaye), dans la commune de Ratoma, sous la présidence du ministre des Affaires Présidentielles et de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané.

« CONCIDER, comme son nom l’indique, a pour objectif la promotion des valeurs et des acquis démocratiques. Aussi, l’éducation à la citoyenneté par la sensibilisation, la communication et l’éducation. Il y a une trilogie, il y a des partis politiques, des ONG et il y a bien entendu le pouvoir public. Ce triangle a, en commun une chose, c’est l’éducation à la citoyenneté. Si on compare un peu les partis politiques aux ONG, ce sont des structures de pression tantôt et ce des structures d’éducation à la citoyenneté. Sauf que la différence, c’est que les partis politiques cherchent à conquérir et à exercer le pouvoir politique. Pendant ce temps, l’ONG que nous, nous constituons donnons raison d’espérer pour dire que demain ira mieux, pour dire que demain sera mieux et pour dire qu’il ne faut pas d’espérer », dira entre autres le secrétaire administratif de ladite ONG, Mory Oulén Camara,

Parlant de la révision constitutionnelle tant parlée, il a tenu à préciser : « Depuis belles lurettes, il y a une question qui est en train de défrayer la chronique, c’est la question de la révision constitutionnelle. Ce programme a fait couler beaucoup d’encres et de salives dans les partis politiques, à l’Assemblée nationale, dans les cafés et c’est devenu une question d’intérêt majeur. Mais quelle est la particularité de cette révision constitutionnelle en Guinée ? Ce qui aurait pu se passer facilement ailleurs sans problème, sans fanfare, en Guinée, prend toujours une connotation. C’est ce que nous, nous ne partageons pas et c’est ce que nous voulons dénoncer parce que si vous remarquer, la situation est extrêmement tendue. Le contexte est caractérisé par des déclarations incendiaires, par des invectives, des déclarations mensongères et déplacées », a t-il déploré, avant de citer quelques lacunes de la constitution actuelle qui justifient leur position en faveur de l’adoption d’une nouvelle constitution.

« La position que nous avons est très claire. Tout ce que je viens de décrire, je les considère comme des nuages qui nous empêchent de voir les horizons et qui nous empêchent même de dormir parce que ça créé ce qu’on appelle la hantise, la psychose. Donc, nous voulons dissiper ces nuages en prenant position en faveur de la révision constitutionnelle. Donc, nous voulons une révision constitutionnelle parce qu’une constitution doit refléter le vécu du peuple et elle doit s’adapter aux réalités… »

S’agissant des meetings qui seront organisés dont le premier aura lieu le 3 août prochain à Gnariwada, Mohamed Sabil Junior Diabaté et Amadou Oury Diallo, respectivement secrétaire exécutif et responsable de Communication ont tour à tour rassuré que ces différents meetings auront bien lieu. « Pour le meeting du samedi 3 août prochain qui se tiendra à Gnariwada, nous vous rassurons qu’il aura bel et bien lieu. Toute les démarches auprès des habitants de ce quartier sont terminées et vous serez surpris ce jour de la mobilisation qui va avoir lieu », diront-ils.

Youssouf Keita

666 48 71 30