Négociations autour du carburant ‘’rompues’’: la réforme du monde syndical voulue par le PM bloque les débats…

Les négociations sur la hausse du prix du carburant à la pompe qui ont repris ce jeudi entre les syndicats, gouvernement et le patronat se sont arrêtées net suite à la sortie hier du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana invitant le monde syndical guinéen à se reformer. Une sortie du chef du Gouvernement qui a fait apparemment des frustrations au sein de l’intercentrale qui exige désormais que la position du chef du gouvernement guinéen soit clairement définie avant tout débat. Au sortir de cette rencontre d’aujourd’hui qui a duré seulement une heure, chaque partie a donné sa version des faits…

Mamadou Mansaré : « nous ne pouvons accepter qu’on touche à la liberté syndicale. Personne ne peut reformer un syndicat si ce n’est pas la volonté des travailleurs’’

« Nous sommes venus tout simplement transmettre une commission de nos mandats et de la Confédération syndicale internationale (CSI) suite à la sortie médiatique du Premier ministre qui s’est octroyé le droit de reformer le mouvement syndical. On a demandé à ce que le médiateur puisse avoir une clarification claire de ce mandat. Parce que ce qui a été, c’est que nous venons autour de la table de négociations pour discuter sur toutes les questions sans tabou. Face à cette sortie, notre liberté syndicale est fichée. Et nous ne pouvons accepter qu’on touche à la liberté syndicale. Personne ne peut reformer un syndicat si ce n’est pas la volonté des travailleurs. Aussi, nos camarades de Labé qui sont arrêtés, nous demandons qu’ils soient libérés. La CSI est en train de prendre contact avec les autorités et la médiation pour que cette position soit clairement définie. Même une mission de la CSI va être dépêchée sur Conakry. Les négociations sont rompues pour le moment ».

Alia Camara, inspecteur général du travail : ‘’nous allons reprendre la négociation les prochains jours, éventuellement demain »

« Le rendez-vous était donné ce matin pour que nous puissions nous retrouver et ensemble discuter sur des questions de fond. Vous avez constaté que toutes les parties étaient autour de la table. Mais une négociation de ce type ne peut pas aboutir en un seul jour. Aujourd’hui, ce n’était qu’une simple ouverture de discussions. Quelques questions ont été soulevées. Compte tenu de l’importance de ces questions, nous avons décidé pour le moment de suspendre les négociations. Nous allons les reprendre les prochains jours, éventuellement demain« .

S’agissant de la sortie médiatique du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l’inspecteur général du travail, de rappeler: « Je ne voudrais pas épiloguer sur les propos du Premier ministre. Mais je suis là pour assurer la médiation, rapprocher les points de vue des 2 parties. C’est ce qui m’intéresse. En pareille circonstance, ce qui doit intéresser les deux parties, c’est la Guinée et non les questions connexes ».

