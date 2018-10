Négociations SLECG-Gouvernement : ‘’nous repartons avec un sentiment de banalisation’’ (Oumar Tounkara)

Les négociations entre le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et le gouvernement se sont encore poursuivies ce lundi 15 octobre 2018 dans l’enceinte du département en charge de la Fonction publique. Au sortir de ces quelques heures d’entretien pendant lesquelles les parties ont eu à discuter autour des huit millions, l’on constate que les esprits sont encore figés. Les représentants du gouvernement, qui sont sortis les premiers de la salle de négociations n’ont pas voulu se confier à la presse. Quant aux syndicalistes, ils ne cachent pas leur désarroi face à la situation

« Ce qu’on peut retenir de la journée d’aujourd’hui, c’est que les lignes n’ont pas encore bougé. Nous étions venus dans l’espoir que le gouvernement allait nous faire une proposition concrète autour des 8 millions négociables, mais fort malheureusement le gouvernement est sur sa position. Rien n’est possible dans ce sens, alors que quelque chose des 8 millions est l’attente générale des enseignants. Le gouvernement nous dit qu’il est soumis à des contraintes budgétaires, et nous sommes à dix mois de l’année budgétaire etc. Pour nous, c’est une fuite en avant, parce que l’accord a été signé le 13 mars 2018 avec les plus grands commis de l’Etat, les ministres du gouvernement et nous sommes très surpris qu’on nous dise maintenant qu’on est à 10 mois de l’année et que ce n’est pas possible. Alors que nous savons que si cela avait requis leur attention, on aurait déjà trouvé la solution », estime Oumar Tounkara, le représentant du SLECG.

Partant du fait que les conflits entre employeurs et employés sont inhérents dans la vie, Oumar Tounkara considère qu’il ne faudrait pas attendre que ces conflits se transforment en crises avant de trouver une solution.

« Nous aimons les élèves et les élèves ont le droit de réclamer les cours, mais nous aussi nous avons le droit de réclamer un salaire décent au gouvernement, parce qu’il n’y a pas un enseignement de qualité sans une motivation de l’enseignant (condition de vie et de travail, liberté syndicale). Donc, nous repartons avec un sentiment de banalisation, parce que nous, nous pensons que l’école est une chose tellement intéressante que nous n’avons pas intérêt à blaguer avec ça. Aujourd’hui, les élèves n’étudient pas et le gouvernement ne veut nous faire aucune proposition ».

Le mot d’ordre de grève reste encore maintenu et le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée ne compte pas baisser les bras.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098