Négociations Gouvernement et Syndicat de l’Education : ‘’revendez les véhicules de 500 millions des ministres pour payer nos 40% !’’

Lors du 1er round des négociations qui a ouvert ses travaux hier mercredi dans la salle des Actes du Palais du Peuple entre l’Etat guinéen et les syndicalistes, le premier secrétaire chargé à l’organisation du SLECG, Sâa LENO était apparemment très remonté.

Il dit ne pas comprendre que des ministres et directeurs roulent dans les véhicules de 500 millions alors que les enseignants meurent à petit feu.

Moi, j’avais grade 4 et échelon 9 mais avec l’ancienne et la nouvelle grille, je me suis retrouvé avec grade 2, échelon 5

« Les 40% lors de la transposition de la grille de l’ancienne à la nouvelle, les enseignants de Guinée ont suivi deux vols. Un premier vol, c’est l’abaissement des grades et des échelons. Moi, j’avais grade 4 et échelon 9 mais avec l’ancienne et la nouvelle grille, je me suis retrouvé avec grade 2, échelon 5. C’est une augmentation ou une diminution ? Le deuxième aspect, la valeur du point d’indice qui était à 1000 fg, c’est rétrogradé avec la nouvelle grille à 751. Alors, si les enseignants demandent aujourd’hui les 40%, ces 40% ne sont que l’évaluation de la valeur du point d’indice restant pour augmenter les 751 à 1000 fg afin de nous ramener ce que le militaire nous a donné, le général Lansana Conté. Et aujourd’hui, nous sommes tous soucieux de l’avenir de cette nation, nous voyons la crise qui s’installe et il ne plaît à personne de voir notre chère nation dans cet état », a-t-il déclaré, devant l’archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly.

500 millions par véhicule et combien de ministres ont ça aujourd’hui ? Ils n’ont qu’à les revendre, accumuler ces montants-là

Poursuivant, le syndicaliste se dit très choqué de voir les enseignants dans cette précarité, « (…) Vous voulez que les enseignants meurent dans cette précarité quand nous demandons qu’on nous remette notre dû qu’on nous a volé ? Je demande tout simplement à la partie gouvernementale de penser aujourd’hui à l’avenir de cette nation. Si aujourd’hui, ils n’ont pas leurs enfants dans ce pays, nous, nous avons nos enfants ici. S’ils ne pensent pas à l’avenir d’une nation qui doit à partir de la formation des enfants, nous nous y pensons. La partie gouvernementale n’a qu’à revoir la notion, revoir les textes, revoir les souffrances de cette nation et de ne pas regarder les véhicules dans lesquels ils tournent. 500 millions par véhicule et combien de ministres ont ça aujourd’hui ? Ils n’ont qu’à les revendre, accumuler ces montants-là. Et s’ils n’ont pas d’argent, qu’ils le mettent ici pour que nos 40% soient payés. Nous aussi, nos grands-parents se sont sacrifiés pour cette nation. Ils ont souffert comme vos grands-parents. Ne regardez pas aujourd’hui, l’état dans lequel vous traversez, l’état dans lequel, vous êtes », regrette le chargé à l’organisation du SLECG.

Par ailleurs, le syndicaliste Léno a défié les ministres ou les hauts responsables qui ont leurs enfants en Guinée. « Quel est aujourd’hui cet ancien président guinéen qui a son enfant qui enseigne ? Quel est cet ancien ministre qui a son enfant qui enseigne ? Quel est cet ancien haut directeur ou haut responsable qui a son enfant qui enseigne ? Alors d’une rotation à une rotation, on ne peut pas continuer à cette allure. L’enseignant guinéen aujourd’hui dit merde à cette rotation de ‘’père en fils ‘’ en gestion de la nation guinéenne. Ne mettez pas les bâtons dans nos yeux. Aujourd’hui, on ne cherche pas à enrichir les paroles mais essayez de faire les actes. Ces actes-là, c’est d’accepter de nous remettre ce que le général Lansana Conté nous a donné », a-t-il conclu.

Aussi faut-il rappeler que l’équipe gouvernementale est dirigée par le ministre d’Etat Tibou Kamara et celle syndicale est pilotée par le camarade Oumar Tounkara, 2è secrétaire général adjoint du SLECG version Aboubacar Soumah.

Yaya Dramé

628380576

Commentaires

commentaires