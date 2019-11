Niamey : les dirigeants de la CEDEAO tiennent un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée Bissau

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunissent en session extraordinaire sur la situation politique en Guinée Bissau, le 8 novembre 2019 à Niamey, au Niger.

Ils examineront à cette occasion des rapports émanant d’un comité ministériel de haut niveau, dirigé par S.E Kalla Ankourao, président du Conseil des ministres de la CEDEAO et ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens de l’Extérieur. Ledit comité avait effectué une mission à Bissau le 3 novembre 2019, en vue d’évaluer la situation politique du pays, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions prises lors du 55ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu le 29 juin 2019, à Abuja, au Nigeria.

Les Chefs d’Etat se réunissent en vue de réfléchir aux voies et moyens susceptibles d’assurer un accompagnement à la Guinée Bissau pour la tenue d’élections pacifiques, crédibles et transparentes le 24 novembre 2019, conformément aux dispositions du Protocole additionnel de 2001 de la CEDEAO, sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

Service Communication de la Cedeao