Niort (Ligue 2 France) : La galère continue pour Ibrahima Sory Conté ‘’Song’’ !

Proche d’un retour sur les terrains après une longue période de blessure, le défenseur international guinéen de 23 ans peine à se trouver du chemin avec le Chamois Niortais, club de ligue 2 française. En cause, une rechute qui risque de nouveau d’hypothéquer le reste de sa saison.

Transféré définitivement cet été à la suite d’un prêt avec option d’achat passé avec le FC Lorient, où il a fait ses classes avec la réserve (2015-2017) avant d’être lancé dans le grand bain professionnel par son entraîneur d’alors Mickaël Landreau en le titularisant contre le promu de l’US Quevilly-Rouen le 29 juillet 2017. Ses bonnes performances cette saison avec le club merlus lui ont permis de bénéficier de sa première convocation en sélection contre les aigles de Carthage, avant d’enchaîner des titularisations avec la Guinée sous les auspices du sélectionneur Paul Put.

La saison 2018 s’annonçait donc toute rose, malgré son prêt à Niort. Le guinéen entamera une nouvelle aventure pour peaufiner son apprentissage au niveau professionnel en enchaînant des matchs avec son nouveau club, 18 matchs en championnat, deux en coupe de France et un match en coupe de la ligue. C’est sur cette belle lancée que l’ancien joueur du Satellite FC retrouvera l’infirmerie, à la suite d’une grave blessure aux ligaments croisés contractée en février 2019 et qui l’éloignera des terrains pendant plus de six mois. Ses bons débuts avec les chamois niortais, lui avaient d’ailleurs valu une proposition contrat de quatre ans qu’il a paraphé en juin dernier.

C’est alors qu’il préparait son retour de blessure que la nouvelle de sa rechute est annoncée ce jeudi 21 novembre dans les médias. « A l’entrainement, l’ancien joueur du Satellite a vu son genou enfler. Il a ensuite passé des examens qui ont confirmé une nouvelle rupture des ligaments croisés. Il sera opéré ce jeudi et va de nouveau prendre au minimum six mois d’absence. Voilà qui met un terme à sa saison alors qu’elle n’a même pas commencé », rapporte le quotidien en ligne foot224.

Une douloureuse nouvelle qui sera d’un goût amer chez les inconditionnels du colosse (1,91 m) et de l’équipe nationale e Guinée. Eux qui s’attendaient à son retour pour voir les solutions se multiplier dans l’axe central du Syli avec le nouveau sélectionneur.

Cette autre saison est donc quasiment à oublier pour le jeune défenseur.

Bernard Leno