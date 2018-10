Non-respect des accords à Gueasso : Faya se déchaîne contre Bouréma et Damaro et les traite de ‘’criminels’’

Malgré l’accord qui donnait Guéasso, localité située au sud de la Guinée, à Lola, à l’opposition, le parti au pouvoir a fini par la remporter face au Bloc Libéral de Docteur Faya Lansana Millimouno. Une installation au cours de laquelle, la mission du parti BL a été agressée.

Joint par Mediaguinee, le président du BL est revenu sur le film de l’attaque des responsables de son parti, tout en annonçant une plainte contre les présumés auteurs. Plus loin, l’opposant a ensuite tenu pour responsables du non-respect de ces accords, le ministre Bouréma Condé et Damaro Camara, tous signataires desdits accords au compte du gouvernement et de la mouvance, les qualifiant de »criminels ».

Selon Dr Faya, ‘’ce sont les policiers et gendarmes qui ont ouvert la porte pour qu’on attaque les responsables du BL, d’ailleurs c’était devant le sous-préfet. J’ai demandé aux gens de mobiliser nos militants pour assurer la sécurité de notre mission. Cela a été fait près de 150 à 200 jeunes sont venus. Je l’aurai dit vous n’êtes pas là pour céder à la provocation, votre mission c’est assurer la protection de la mission du parti, et protéger le maire qu’on veut élire« .

Ces jeunes-là, poursuit l’opposant, ‘’dans la discipline ont constitué le cordon de sécurité autour de la mission pendant toute la nuit. Et ce sont ces gens qui les ont accompagnés à la mairie. Lorsqu’ils ont dit qu’ils ne reconnaissent pas les accords et qu’ils ont reçu les instructions de ne pas respecter les accords. Le chef de la mission m’a appelé, il m’a demandé qu’est-ce qu’on fait? j’ai dit les accords prévoient que le RPG ne peut pas présenter de candidat, s’ils autorisent le RPG à présenter un candidat, votre rôle c’est terminé. Vous pouvez, vous retirer, c’est ce qui fut fait. A leur insu, c’est qu’est-ce qu’ils ont fait ? ça ne nous intéresse pas parce que nous savons que nous n’accepterons jamais cela ».

D’après lui, il ne sait pas quel message les autorités de la localité ont reçu pour passer à l’acte.

« Je ne sais pas quel message ils ont eu après ? A supposer que comme ils le déclarent, ils sont élus, ils devaient être contents. C’est le mécontent qui devait manifester le mécontentement. Nos gars étaient assis, ils causaient tranquillement dans la maison de notre candidat à la mairie, ils sont venus, ils ont cassé la porte. Ils ont détruit toutes les chaises en plastique, qu’ils ont trouvées. Ils ont même cassé le mur pour entrer, c’est comme ça, ils ont coupé une oreille à un militant du BL. Il y a eu une monstruosité là-bas, nous avons des photos. On a cassé le bras d’un autre militant, ils ont tabassé un autre militant, on avait même peur qu’il ne meurt dans les minutes qui allaient suivre. En tout au moins une dizaine de personnes, il y a des gens qu’ils ont attaqués même en dehors du lieu. Donc on ne peut pas à l’heure-là, dire exactement, ce que nous avons décompté. Des gens blessés, il y en a 10 dont 3 graves. On est en train de les évacuer maintenant, il y en a qui sont arrivés hier à l’hôpital préfectoral de Lola ».

Plus loin, de déplorer : » Et qu’est-ce que le préfet de Lola dit sur les antennes de la radio et télévision nationale ? lui, c’est un criminel le préfet de Lola, il dit qu’il ne sait pas s’il y a eu incident. Il est le chef d’orchestre de tout ce qui se passe, corrompu jusqu’aux os, tu ne peux pas trouver mieux en Guinée. C’est ainsi que j’ai appelé mon avocat qui est à N’zérékoré, Me Theordore, on lui a donné toutes les informations. Ceux qui ont agressé les militants du BL, il y a certains enfants de l’actuel maire analphabète, nous avons répertorié la liste de tous ceux qui ont porté la main sur un militant du BL. Et tous leurs complices et nous sommes en train de préparer des recours devant la justice de Lola. Nous ne laisserons pas cela impuni. Le sous-préfet, le maire sortant leurs familles, tous sont impliqués. Et nous porterons également contre les policiers et gendarmes pour non-assistance aux personnes en danger ».

Par ailleurs, le président du BL de rappeler : « Aujourd’hui, posons-nous la question , quelle est la logique derrière ce qui se passe ? Qui est le président du cadre du dialogue en Guinée ? C’est Bouréma Condé, qui est-il ? Ministre de l’administration du territoire. Qui est le président du comité de suivi des accords ? C’est Bouréma Condé ? Il est qui ? Il est ministre de l’administration du territoire. Qui est le signataire du côté du gouvernement de l’accord dont on parle ? C’est Bouréma Condé ? Qui est le signataire du côté de la mouvance ? C’est Damaro Camara. Quand j’entends ces criminels-là, parler à Conakry et dire autres choses, je dis s’il y a des gens qui pensent qu’ils ont l’autorisation de blesser et tuer d’autres dans l’impunité ça prendra fin et ça sera pour bientôt ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22