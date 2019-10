Nondi Kountigui fâché avec Elhadj Sékhouna : ‘’il a lui-même trompé Alpha Condé, qu'il arrête de parler...’’

La Journée internationale de cacao se tient ce mardi (01.10). Pour ne pas perdre sa place de leader mondial, la Côte d’ivoire a mis en place de nouvelles méthodes plus respectueuses de l’environnement.

La Tanzanie débute le rapatriement des quelques 200.000 réfugiés burundais vivants sur son sol. Le HCR affirme que tous disposent de la protection du droit d'asile et ne devraient pas être forcés à rentrer.

Les travaux du "grand dialogue national" ont démarré lundi 30 septembre à Yaoundé. Les assises, qui vont s’achever vendredi, ont été boycottées par les principales figures de la vie politique et sociale du pays.

C’est à partir de ce 1er octobre que la Tanzanie débute le rapatriement des réfugiés burundais présents sur son sol. La raison invoquée est que la situation politique et sécuritaire chez son voisin se serait améliorée.

À un an de la présidentielle d'octobre 2020, les acteurs politiques sont divisés sur la composition de la Commission électorale indépendante. Les 15 membres de cette structure ont prêté serment il y a quelques jours.

La confrontation entre Tottenham, le finaliste de la dernière édition, et le Bayern s'annonce alléchante. Accroché 2-2 par l'Olympiakos lors de la première journée, les Spurs vont devoir s'employer face aux Bavarois.

Plus de 450.000 plaignants sont réunis derrière une association de consommateurs face au constructeur automobile.

Le parti conservateur de Sebastian Kurz pourrait former une coalition inédite avec les écologistes en Autriche.

L'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, en prison depuis deux ans et demi, a recouvré la liberté dimanche soir. Il a beneficié par décret d'une "remise totale des peines principales" décidé par le président Macky Sall .

L'ancien président Robert Mugabe a été enterré dans son village et non dans le mausolée qui était prévu à Harare. Le choix de sa dernière demeure a longtemps cristallisé une lutte entre le pouvoir et la famille Mugabe.