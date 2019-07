Nongo : les membres statutaires apportent leur soutien à Antonio Souaré, l’invitent à prendre des sanctions contre les fraudeurs

Le président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré a enregistré ce samedi au centre technique de Nongo le soutien des membres statuaires basés à Conakry. Et ce, au lendemain de la défaite humiliante de la Guinée à la Can 2019 en Egypte.

Selon une note du service de la Communication de la Féguifoot, ‘’au cours de la rencontre, les représentants des différents clubs, toute catégorie confondue, ont magnifié les actes posés par le patron de notre institution footballistique, fustigé et condamné le comportement et les agissements des personnes de mauvaise foi et ont surtout exigé du Président Souaré de prendre des sanctions exemplaires contre tous ceux qui sont mêlés dans le dossier des Cadets et tous ceux qui sont liés au racket des membres du staff technique et des joueurs sélectionnés au sein du Syli pour la CAN’’.

Le 2ème vice-président de la Féguifoot, gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura, également président de la Ligue guinéenne de football professionnel a lui aussi magnifié le travail ô combien élogieux de Mamadou Antonio à la tête du foot guinéen. Appelant les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l’information.

Poursuivant, il a dénoncé avec force le manque de volonté de l’Etat à construire des centres de formation, des infrastructures sportives dignes du nom. A l’en croire, ‘’lors de cette CAN, seul notre pays avait des joueurs qui n’ont pas fait de centre de formation’’.

Ci-dessous, la déclaration des Membres Statutaires pour le Soutien au Président de la FGFMonsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres Statutaires,

Chers invités,

Chers amis de la Presse.

Monsieur le Président,

Au lendemain de l’élimination du Syli National à la CAN 2019 en Egypte, et de votre retour au pays, nous membres statutaires de football avons tenu à venir ce matin au Centre Technique de Nongo, vous dire merci, vous féliciter, et réitérer encore une nouvelle fois notre soutien indéfectible pour les innombrables services inconditionnels que vous rendez au football Guinéen.

Monsieur le Président, nous pouvons le dire sans risque de se tromper, que vous êtes l’un des rares dirigeants, à travers l’Afrique et le reste du monde, qui consacre l’essentiel de ses ressources propres pour le développement et la promotion du football.

Nous profitons du haut de cette tribune, pour lancer un défi à tous ceux qui se livrent à l’injure, à la calomnie et à la diffamation, de montrer un seul dirigeant, qui a mis et qui continue à mettre autant son avoir au service du football Guinéen.

Monsieur le Président, nous ne sommes pas venus soutenir un Homme, mais plutôt rendre hommage aux idées et aux actions salvatrices d’un dirigeant patriote en faveur du football Guinéen. C’est justement, Monsieur le Président, ce qui vous distingue des autres.

Monsieur le Président, comme on le voit tous les jours, à part vos efforts financiers et matériels importants, vous avez donné votre corps et âme au football Guinéen.

Vous n’avez pas de sommeil, pas d’appétit, pas de repos, pas de congés, pas de vacances, vous n’avez même pas de vie familiale à cause de ce football Guinéen.

Aussi lointain que remontent nos souvenirs, nous ne sommes pas en mesure de tenir une telle déclaration à l’endroit d’un autre dirigeant du football guinéen.

Cela se manifeste par :

– les reconnaissances et les faveurs à l’attention des anciennes gloires du football Guinéen.

– De nombreux dons d’équipements divers aux équipes informelles à travers la Guinée

– La création d’un grand groupe de medias (CIS-medias) pour la visibilité nationale et internationale de notre football.

– L’engagement des travaux de finition du stade de Nongo

– Le rehaussement de l’indice du football Guinéen (de 2 à 4 clubs dans les compétitions inter clubs de la CAF)

– La Construction d’un grand complexe Sportif à Yorokoguiya, Dubréka, bâtis sur 11 Hectares sur fond propre.

– Les multiples soins sanitaires accordés en Guinée, en Afrique et dans le monde aux différents acteurs du Sport.

– La Rénovation du Centre Technique de Nongo.

– La mise en place de la Direction Technique Nationale

C’est pour toutes ces raisons que vous êtes une icône, une réserve de valeur et une fierté que les membres statutaires, que nous sommes n’abandonnerons jamais.

Raison de plus que la CAF et la FIFA vous accordent tous les crédits dont nous sommes aujourd’hui fiers en vous désignant membre de 2 importantes commissions (CAF : Commission inter clubs ; FIFA : Statut Joueur).

Cependant, comme nous l’avions dit plus haut, cette déclaration ne s’adresse pas à tout le monde, mais elle s’adresse à vous et à vous uniquement Monsieur le Président.

Mais l’honnêteté intellectuelle nous oblige à vous dire aussi la vérité Monsieur le Président.

A cet effet, nous vous demandons de prendre des sanctions appropriées contre tous ceux qui se servent de ce football, tous ceux qui s’enrichissent sur le dos de ce football, tous ceux qui, de manière illicite, ternissent l’image de ce football.

Conformément à nos textes et statuts en vigueur, nous vous demandons de prendre immédiatement des sanctions exemplaires contre tous ceux qui sont impliqués dans le malheureux dossier des Cadets.

Et aussi de tous ceux qui sont incriminés dans le système de raquette organisée au sein du Syli A.

Nous ne saurions terminer cette déclaration Monsieur le Président sans vous dire encore merci et vous réitérer notre attachement, notre soutien, notre engagement aux idéaux et aux actions au service du football Guinéen.

Nous vous remercions

Vive le Football Guinéen

Vive le Président Mamadou Antonio SOUARE

Mediaguinee