VIDÉO. Nouvelle Constitution en Guinée : ‘’une discussion est possible’’ (ambassadeur allemand)

Le débat sur la nouvelle Constitution continue d’alimenter tous les débats en Guinée. Lors d’une conférence de presse qu’il a animée, jeudi, l’ambassadeur de la république fédérale d’Allemagne Matthias Veltin, muté au Togo, a appelé les Guinéens à ouvrir le débat sur la Constitution pour ne pas en faire un sujet « tabou ».

Pour Mathias Veltin, le débat sur la nouvelle Constitution se doit d’être inclusive et dépassionné Pour moi, le plus important c’est que les discussions sur les questions politiques soient possibles et que les discussions soient ouvertement menées et que les médias aient la possibilité de mener tous les aspects, tous les éléments de cette expression, qu’il n’y ait pas de secret, pas de tabou, etc. Ça c’est toujours le plus important. Je comprends qu’il y a des questions politiques énigmes, qui font des émotions, etc. En tant qu’ambassadeur, je dois avoir une distance. Je sais que aussi chez nous en Allemagne il y a des sujets politiques qui vous semblent très bizarres mais les Allemands peuvent discuter de cela avec toute émotion, mais un étranger pourquoi ? Ça doit être clair qu’une discussion est possible, la discussion est ouverte et peut être menée par tous les acteurs », dit le diplomate.

Poursuivant, il dit estimer que le débat politique en Guinée devrait refléter l’histoire du pays.

« La deuxième chose, de telles discussions pour moi sont toujours à voir avec des questions qui marquent l’histoire de ce pays. Si on parle de quelques éléments aussi de la Constitution avec la question »comment on doit organiser notre pays ? », cette discussion, tu peux seulement comprendre sur la base des expériences que les gens ont faites dans le passé. Le constat pour moi qui est un encouragement pour les Guinéens, toujours est de discuter encore plus sur l’histoire dans sa totalité. Je me réfère sur la commission provisoire sur la réconciliation nationale … Et je pense que chaque discussion sur la politique actuelle et surtout sur les structures de la politique dans l’avenir doit avoir une référence dans l’histoire et aussi chaque discussion doit comprendre aussi pour moi une discussion sur l’histoire de ce pays, ça c’est pour moi un constat très général. Même si je suis très conscient que certains attendent une réponse pour ou contre, je peux vous assurer que je suis diplomate et même pour moi comme individu, la réponse est beaucoup plus compliquée. Parce que comme je l’ai dit c’est bien sûr facile et ça c’est la réalité des questions politiques, on cherche une question clé à répondre par oui ou non pour avoir des choses plus claires pour les spectateurs etc. Mais, je peux vous assurer que pour vraiment développer, on peut discuter pour dire oui ou non… », souligne-t-il.

En Guinée depuis quatre ans, Matthias Veltin est attendu à Lomé au Togo pour les mêmes fonctions.

