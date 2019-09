Nuit du Mali à Bercy, ce samedi : Grand P n’a pas (encore) son visa...

Ça brûle la toile. Un objectif se brise. L’artiste guinéen le plus populaire et le plus chouchouté du moment Grand P ne jouera pas à Paris ce samedi 21 septembre à la nuit du Mali à Bercy. L’ambassade de France en Guinée ne lui a pas encore retourné son passeport et celui de son manager. L’auteur du titre fétiche « I kha di nan na » qui rêve d’une carrière internationale doit ronger son frein. Sauf miracle, il ne quittera pas Conakry pour la France. En tout cas c’est ce qu’annonce l’artiste lui-même sur son compte Facebook.

« Bonsoir à toutes et tous ! Ce samedi 21 septembre 2019 se tiendra à Bercy (Paris), la Nuit du Mali. Le producteur de l’événement #Dawala avait souhaité que mon manager et moi-même participions à ce grand rendez-vous musical. Nous avons reçu une invitation des organisateurs et nous allons mener les démarches nécessaires conformément au consulat de France en Guinée pour l’obtention des visas. A l’heure [il était 00h hier] où je publie cette information, nos passeports sont toujours au consulat de France et l’événement se tiendra ce samedi 21 septembre. Ce qui signifie que notre participation à la Nuit du Mali ne sera pas possible », a écrit Grand P.



« J’en profite pour remercier les organisateurs qui avaient vraiment souhaiter que nous soyons de la partie pour vivre cet événement mais bon, Dieu en a décidé autrement. Ce n’est que partie remise. Je souhaite aux organisateurs, aux artistes et au public, une très belle Nuit du Mali », ajoute l’artiste qui cartonne le plus en Guinée.

Son manager Alpha Sylla a confié au site culturel Kolazine que « tous les documents légaux ont été déposés à l’ambassade de France en Guinée. Mais, rien n’y fit. Et ce, malgré l’implication de hauts dirigeants du pays ».

Grand P ne retrouvera donc pas la vedette malienne Oumou Sangaré à cette fête qui regroupera de nombreux artistes venant de toute l’Afrique. Il doit rester à Conakry pour préparer son concert dédicace du 4 octobre prochain au palais du peuple. Dur coup…

Noumoukè S.