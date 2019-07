N’zérékoré : c’est parti pour le grand concours jeune entrepreneur

Après les étapes de Conakry et des gouvernorats de Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan et Faranah, c’est autour de la capitale de la région forestière (N’zérékoré) d’accueillir la délégation des responsables du projet ‘’grand concours jeune entrepreneur’’ ce mercredi 24 juillet, dans la salle de conférence de la bibliothèque préfectorale.

C’est le maire de la commune, Moriba Albert Délamou qui a procédé au lancement officiel des travaux dudit projet. Dans son allocution de circonstance, il (maire) a remercié les responsables du projet pour leur initiative qui vise selon lui, à faire la promotion des jeunes à travers leurs propres entreprises.

Comme le principe voudrait, ce ne sont que 3 projets qui seront présélectionnés dans la région forestière. Donc, tout le monde ne sera pas donc admis. « Mais ceux qui ne seront pas retenus, doivent comprendre que les présélectionnés vont représenter valablement la région forestière », a expliqué Moriba Albert Délamou, avant de déclarer ouvert les travaux de ce concours.

Sur les 20 candidats inscrits, ce sont 16 qui ont répondu présents et ont à tour de rôle bénéficié 4 minutes pour expliquer le contenu de leur projet et s’apprêter à d’autres questions des membres du jury présidé par Facely Etienne Oularé.

Djiba Millimouno, responsable de ce projet s’est dit satisfait de la pertinence des différents projets exposés. « Nous avions en face de nous, les jeunes qui ont un rêve. Partout où on est passé, c’est la même sensation et le même engouement. Ils ont fait leur pique sur les projets tels que l’Agro business, la pêche, l’entrepreneuriat social et l’élevage. Ils ont été bien écoutés par le jury. A l’issue, il aura 3 jeunes qui seront retenus et qui vont partir à Conakry pour représenter la région de N’zérékoré. Ils vont bénéficier une formation de deux semaines en technique de montage de projet. Après donc cette formation, le concours va se poursuivre, les quarts de finale et la demie finale. A la fin du concours, 8 projets seront retenus et l’OIM qui est notre partenaire financier va financer en raison de 50 millions francs guinéens par projet », a confié Millimouno.

Cette démarche selon les responsables de cette initiative est de lutter contre le chômage et une façon de vendre le talent des jeunes guinéens.

Amara Zouza Soumaoro depuis N’zérékoré