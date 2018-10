N’zérékoré : le mot d’ordre de grève largement suivi par les enseignants 

Malgré la menace du gouvernement et des autorités éducatives de la préfecture de N’zérékoré, chef-lieu de la Guinée forestière, de bloquer le salaire des enseignants qui n’iront pas en classe, le mot d’ordre de grève déclenché par les syndicats libres des enseignants et chercheurs de Guinée a été bien suivi, ce lundi.

La quasi-totalité des établissements publics n’ont pas fait de cours pendant cette troisième semaine de grève, meme si les élèves eux se sont massivement mobilisés ce matin.

Du lycée Félix Roland Moumie en passant par les collèges Gonia, Mohomou et Almamy Samory Touré et même dans les écoles primaires comme René Soukana et N’valy Touré, le constat reste le même : pas de cours.

Par ailleurs, le représentant préfectoral du Slecg au niveau de la préfecture de N’zérékoré, Fayala Doumbouya et ses membres se disent déterminés à poursuivre la grève jusqu’à la satisfaction de leur revendication et que seul le camarade Aboubacar Soumah peut suspendre la grève.

C’était au cours d’une assemblée générale qu’il a présidée au siège du SLECG dans le quartier Mohomou.

Une situation qui inquiète les parents d’élèves et élèves qui ne cachent pas leur désolation face à cette grève qui perdure.

Amara Souza Soumoaro, correspondant à N’zérékoré