N’zérékoré : des enseignants grévistes déterminés à poursuivre le combat malgré le gèle de leurs salaires

Des enseignants grévistes de la préfecture de N’zérékoré, au sud de la Guinée se sont réunis ce lundi 29 octobre, devant la préfecture pour « saisir le préfet des intimidations » dont ils seraient victimes de certains chef de quartier de la commune urbaine qui les empêchent de tenir leurs différentes réunions.

Une situation que Fayala Doumbouya, secrétaire préfectoral du SLECG au niveau de la préfecture de N’zérékoré qualifie de violation des principes de la démocratie. ‘’On faisait notre réunion dans le quartier Mohomou, le chef de quartier est venu nous dire qu’on ne doit pas tenir des réunions secrètes dans son quartier. Ce qui est contraire à notre constitution qui nous garantie de faire des réunions. Au quartier Gnè également ils ont intimidé notre ami pour ne pas qu’on tienne des réunions chez lui. C’est pourquoi nous sommes venir interpeller les autorités préfectorales face à cette violation de lois’’, a-t-il expliqué, avant de préciser que leur démarche est légale.

Malgré le gèle des salaires de ces grévistes, ils se disent tous engagés à poursuivre la grève tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et pendant ce temps, le constat dans les écoles est que les cours sont perturbés dans plusieurs établissements, même si on note la présence de certains enseignants dans les salles de classes comme les collèges Tilepoulou, Gonia et Mohomou.

Aux dernières nouvelles, ces enseignements auraient été reçu par le préfet Sory Sanoh pour plancher sur leur préoccupation.

Amara Souza Soumaoro