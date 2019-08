Officiers morts dans le crash de l’hélico : le dernier hommage de la nation

Les corps du colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Condé, morts le 6 août dernier dans le crash de l’hélico militaire aux larges de Conakry, ont été exposés jeudi à l’aviation militaire de Yimbaya, en banlieue de Conakry.

Familles, amis, collaborateurs, connaissances, autorités et camarades de promotion des deux officiers étaient effondrés suite à la disposition tragique de ces vaillants Officiers de l’armée de l’air.

Prenant la parole, le ministre des affaires présidentielles et de la défense nationale, Dr Mohamed Diané a transmis les condoléances les plus attristées du président Alpha Condé et de l’ensemble du gouvernement guinéen aux familles des deux victimes.

« Chers parents et amis des familles éplorées, nous voici encore rassemblés aujourd’hui par un triste événement. En effet, les forces armées guinéennes viennent de perdre dans une situation particulièrement tragique, deux de ses vaillants Officiers en plein exercice de leur métier. Je voudrais remercier toutes les personnalités qui font l’honneur de prendre part à cette cérémonie d’hommage et de compatir à notre douleur en ce moment plein d’émotion et de tristesse. Le drame du 6 août 2019 qui a arraché à notre affection le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Condé, a semé depuis ce jour, le deuil et la consternation particulièrement dans les familles et dans les forces armées. Mais aussi également, affecté de façon profonde tout le peuple de Guinée. Cet accident aussi inattendu qu’émouvant nous prive des services d’un des officiers les plus expérimentés de l’armée de l’air, en la personne du feu colonel Abdoulaye Diallo. Un ancien militaire retraité, talentueux, dévoué et disponible, qui n’a jamais cessé d’apporter son expérience et son expertise à la jeune génération à laquelle appartenait le sous-lieutenant Sékou Condé qui, malgré son jeune âge, disposait déjà de toutes les qualités d’un bon pilote. La place que ces deux valeureux officiers ont occupé parmi les serviteurs passionnés, se mesure par le regret, les témoignages unanimes dignes d’éloges venant de des parents, des amis, des voisins, mais surtout de leurs frères d’armes. Permettez-moi de présenter au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef des armées, le professeur Alpha Condé et de toutes les forces armées, nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Madame Diallo, madame Condé, nous comprenons votre douleur, votre chagrin et vos souffrances en ces moments. Soyez rassurées qu’au même titre que vous, nous sommes affectés. Avant de terminer, je voudrais saluer tous ceux de près ou de loin, ont participé aux recherches qui ont permis de retrouver l’épave et les membres de l’équipage, qu’ils en soient vivement remerciés. Colonel Diallo, sous-lieutenant Condé, sachez que la nation guinéenne vous restera à jamais reconnaissante pour tous les services rendus. Reposez en paix. Amen », a-t-il prié.

Colonel Abdoulaye Diallo derrière lui, une femme et plusieurs enfants. Le sous-lieutenant Sékou Condé de son côté quitte une veuve en état de famille avancé et deux enfants en pleurs.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57