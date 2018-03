OGP : fin des travaux de la session du Conseil d’Administration

Démarrée hier mardi dans un réceptif hôtelier de la place, la session du bureau du Conseil d’Administration de l’Office Guinéen de Publication (OGP) a pris ce mercredi 28 février, sous la présidence de son président, Moussa Condé ‘’Tata Vieux.’’

Au sortir de la salle, l’un des membres du conseil d’administration en la personne de Mohamed Amirou Conté a annoncé que plusieurs décisions ont prises. ‘’Nous commencerons à rencontrer à partir du vendredi prochain, la plupart des partenaires de l’Office Guinéen de Publicité. Il faut qu’ils comprennent la mission réelle de l’OGP. Nous nous battrons pour que les conditions de travail de l’OGP puissent s’améliorer. C’est notre travail en tant que conseil d’administration à travailler à ce que le chiffre d’affaire de l’OGP puisse s’augmenter. Notre mission c’est de faire également à ce qu’on regarde l’OGP…’’

A en croire au Directeur général, Paul Moussa Diawara, cette nouvelle équipe du conseil d’administration apportera de nouvelles expertises qui les aideront à atteindre des objectifs allant dans le sens du développement du secteur.

‘’Les difficultés auxquelles nous faisons face ont été exposées de long et en large devant le nouveau conseil d’administration. Et il a pris l’engagement de nous aider à remplir notre mission qui est celle de regrouper les recettes publicitaires afin de participer à l’émergence de notre pays. Cela se passera à travers l’ouverture des agences dans les préfectures. Le fait que toutes les recettes n’entrent pas cause beaucoup de problèmes à notre fonctionnement et à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés…’’

Par Youssouf Keita

