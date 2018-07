Opération Conakry ville propre : le secrétaire général du gouvernement moqué sur la toile

Pendant que les dirigeants d’autres pays s’activent sur Twitter pour exposer leurs talents, en Guinée, les nôtres à tous les niveaux se bousculent sur Facebook non pas pour innover mais pour vendre des mauvais clichés. A chaque geste, il faut une image sur le réseau social. Ce samedi, après »le Chinois est mort! », c’est Sékou Kourouma qui fait la UNE avec une pelle vide. Chaussé de souliers comme candidat à une réunion, normalement habillé, les deux pieds sur le caniveau et les yeux fixés sur l’objectif de l’appareil, Sékou Kourouma voulait afficher sa détermination à appuyer l’opération d’assainissement de la ville de Conakry. Seulement, le cliché est apparu pas au bon moment. Et les internautes se sont bien défoulés sur l’ancien ministre de la Fonction publique…