Orange Guinée lance son service «Energie Solaire» à Doko – Siguiri

Ce 28 Juin,c’est dans la localité de Doko, en présence des médias de la région mais aussi des autorités venus spécialement pour l’occasion, qu’Orange Guinée a lancé en phase pilote, le service Orange Energie : un service innovant d’abonnement à l’énergie solaire pour les habitants de Doko, dans la préfecture de Siguiri.

Le service payable exclusivement via Orange Money, la solution de Mobile Banking d’Orange, s’inscrit dans le plan stratégique 2017-2020 du Groupe, « Essentiels 2020 »,caractérisée par sa signature « Vous rapprocher de l’essentiel ».Elleporte le client au cœur de toutes les opérations et se veut – grâce à l’écoute- apporter des réponses simples à ce qui est essentiel pour les clients.

Il s’inscrit également dans la stratégie de l’opérateur, celle d’être un opérateur multi services qui, 1er à offrir un accès aux Tics sur l’ensemble du territoire, a désenclaver toutes les localités du pays par la 2G puis la 3G ; le 1er à offrir aux guinéens le mobile banking – Orange Money- et par ce lancement est aussi le 1er à offrir aux populations une solution sur l’énergie, nouvelle preuve de sa dynamique d’opérateur engagé.

Le service Energie Solaireest développéavec l’expertise de l’opérateur BBOXX, un leader de l’énergie solaire hors-réseau en Afrique, acteur majeur dans la fourniture de Kits Solaires et de commercialisation.

C’est une solution qui comprend un kit composé d’un panneau, sa batterie et des accessoires comme les ampoules, la radio mais aussi une télévision de 24 pouces.

Elle est proposée aux clients à travers deux formules d’abonnement, à partir de 100.000GNF,toutes deux adaptées au rythme de vie de la population. Le mode de paiement reste tout aussi simple car il s’appuie sur un service familier des guinéens : Orange Money (*144#) qui l’avantage d’octroyer automatiquement le service pour la durée souhaitée.

L’équipement est donné en location. Le client n’a pas besoin de garantie ou de compte bancaire.

L’installation, la maintenance et les dépannages sont assurés gratuitement par Orange Guinée avec à lasouscription, un (1) mois de service Orange Energie offert également à l’abonné.

Avec le service Energie solaire, Orange Guinée entend contribuer au développement durable du pays, militant ainsi favorablement à l’utilisation de responsable des ressources environnementales à l’image du Groupe Orange, partenaire de la COP21. L’opérateur entend aussi, par ce lancement, témoigner à l’ensemble des guinéens, de son engagement exprimé à travers son Programme Citoyen : être un acteur majeur dans le développement économique du pays car on sait la dynamique positive que peut apporter l’électricité dans une collectivité

Lancé- dans un 1er temps- en phase pilote à Doko, une zone non desservie par les services classiques d’électricité et répondant parfaitement à un incontournable, le niveau d’ensoleillement requis, ce service sera donc commercialisé dans la localité en début Juillet et bientôt disponible dans d’autres villes en zone ruralepour permettre à Orange Guinée de témoigner au plus grand nombre son souci continu de lui offrir des solutions innovantes et pertinentes contribuant à leur bien-être.

En effet, nous pensons aux milliers d’enfants qui pourront travailler en toute sérénité à la maison sous un bon éclairage, aux familles qui pourront partager des moments chaleureux le soir.

A propos d’Orange Guinée

Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel et est présent en Guinée depuis en Novembre 2007. Elle compte plus de 300 employés et plus de 7millions d’abonnés lui font confiance. Orange Guinée est leader du secteur des Télécommunications avec le reseau le plus large – toutes les localités sont aujourd’hui couvertes par la 3G. L’opérateur fait travailler indirectement des centaines de milliers de guinéens dans laDistribution de ses produits et services, la prestation de services divers et le développement de son Réseau téléphonique. Orange Guinée participe au développement économique et humain de la Guinée par sonengagement, son excellence et sa proximité avec les populations guinéennes grâce entre autres à ses programmes RSE et actions sociétales évaluées en impact direct à des millions d’euros.

A propos de BBOXX

BBOXX est une société spécialisée dans la fourniture et la gestion digitale d’énergie solaire hors réseau. La société a créé une plateforme digitale d’énergie distribuée, dotée d’une technologie axée sur les données et d’un système domestique solaire unique, pour fournir de l’énergie hors réseau à grande échelle. Depuis 2010, BBOXX a approvisionné en électricité plus de 500.000 personnes non connectées au réseau dans 35 pays dans le monde.

Contact presse :

AminaAboukhalil :[email protected]nge-sonatel.com

Mohamed Lamine Keita :[email protected]