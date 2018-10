Orange Guinée renouvelle son certificat Top Employer

Pour une 4e année consécutive, Orange Guinée se distingue une fois de plus par la qualité de la politique en matière de gestion des ressources humaines en renouvelant son Label Top Employer en Guinée pour l’année 2019.

Le 04 Octobre 2018, le Top Employers Institute a annoncé en Afrique du Sud les résultats de son étude annuelle. L’opérateur, à ce jour, reste la première et seule entreprise certifiée Top Employer Guinée 2019.

Les entreprises certifiées « Top Employer » s’efforcent d’offrir un environnement de travail optimal à leurs collaborateurs en mettant en place des pratiques RH modernes, qui donnent la priorité au personnel. Dans le cadre du programme de certification international, plus de 1 300 entreprises dans 115 pays et sur cinq continents ont été reconnues comme des Top Employers.

Le Top Employers Institute évalue la mise en œuvre de ces pratiques RH et la façon dont elles sont soutenues via la stratégie, la responsabilité, des pratiques, des mesures et des technologies.

Dans le cadre du processus appliqué par le Top Employers Institute, les Entreprises participantes se soumettent à une étude rigoureuse et doivent répondre à des critères stricts pour être certifiées.

Pour renforcer la validité du processus, les réponses sont soumises à un audit indépendant qui a mis en évidence le fait qu’Orange Guinée fournit à ses salariés d’excellentes conditions de travail , des conditions qui lui ont permis de rejoindre le cercle très fermé et prisé des Top Employers.

David Plink, PDG du Top Employers Institute, a déclaré : « Nous considérons que les entreprises ayant obtenu la certification 2019 ont mis en place des conditions de travail exceptionnelles et encouragent le développement de ces pratiques en donnant la priorité à leur personnel. Ces entreprises contribuent à enrichir le monde du travail grâce à leur engagement de tous les instants en faveur de l’excellence des RH. C’est la raison pour laquelle elles sont reconnues comme des employeurs de qualité. »

Il faut rappeler qu’Orange Guinée, déjà certifiée ISO 9001 version 2015, renforce ainsi son positionnement en tant qu’Entreprise de référence en matière de politiques RH et surtout, qu’à l’instar d’Orange Guinée, les filiales du Mali et du Sénégal ont été également certifiées Top Employer dans leurs pays.

Le groupe Orange renouvelle également le label Top Employer Africa.

