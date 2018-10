Orange Money célèbre une décennie d’innovation financière en Afrique et confirme sa position d’acteur majeur du mobile money

Orange Money, la solution de mobile money d’Orange, célèbre cette année son 10ème anniversaire. Lancé en 2008, le service qui compte aujourd’hui 40 millions de clients, est présent dans 17 pays et a atteint 26 milliards d’euros de transactions sur l’année 2017. Orange Money est aujourd’hui un des principaux moteurs de croissance du Groupe, et le service ne cesse d’évoluer au bénéfice des populations, des entreprises, des institutions et des Gouvernements.

Un succès bâti sur l’accessibilité et l’universalité du service

Orange Money a été lancé pour la première fois en Côte d’Ivoire en 2008. Cette solution de transfert d’argent et de paiement mobile pour les populations peu ou pas bancarisées a bâti son succès sur l’accessibilité et l’universalité du service, permettant à des millions de personnes d’effectuer des transactions financières de manière instantanée, sécurisée et fiable via leur téléphone portable.

Aujourd’hui, le service est proposé dans 17 pays d’Afrique et compte 40 millions de clients, dont 13 millions utilisent le service chaque mois. Avec une dynamique de croissance qui s’accélère et un chiffre d’affaires en progression de 60 % de 2016 à 2017, Orange Money est devenu un des principaux relais de croissance du Groupe sur le continent, notamment en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et au Cameroun. Dans certains pays, le service permet à près de 50% des utilisateurs d’accéder à des services bancaires dans un environnement caractérisé par une faible bancarisation.

Orange Money, un impact fort sur le quotidien des populations et sur les économies

Orange Money est désormais bien plus qu’une solution de transfert. En 10 ans, le nombre de services Orange Money a quadruplé, permettant l’inclusion financière des populations et participant au développement économique des pays.

En effet, l’offre s’est considérablement étendue avec notamment le transfert international, le règlement de factures, le paiement de salaires. Innovation majeure, le service « Bank to Wallet » lancé en 2015 va plus loin en permettant de réaliser des transferts entre compte bancaire et compte Orange Money.

La dématérialisation de la monnaie a également permis de fluidifier les échanges, de sécuriser les transactions et représente aujourd’hui un atout considérable pour les grandes entreprises, pour les PME comme pour les particuliers.

L’évolution de la gouvernance pour plus d’efficacité

Afin de répondre aux exigences de conformité qui encadrent l’activité du mobile money, Orange a créé des établissements financiers possédant un agrément de la Banque Centrale dans 7 pays d’Afrique ainsi qu’une structure mutualisée de supervision et de contrôle de la conformité, le CECOM, basé à Abidjan. Ces structures sont garantes des opérations et dialoguent directement avec les autorités, permettant ainsi de simplifier la mise sur le marché de nouveaux services.

L’ambition est de rendre Orange Money accessible au plus grand nombre, dans le respect strict de la réglementation des Banques Centrales des pays et zones monétaires où Orange opère.

Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa (OMEA) : « Orange Money est un réel contributeur au développement économique et sociétal en Afrique et s’inscrit dans notre stratégie d’opérateur multiservice, partenaire de la transformation en Afrique et Moyen-Orient ». Il poursuit : « Le succès d’Orange Money, c’est avant tout un succès collectif, et je tiens à remercier toutes les équipes qui travaillent chaque jour à cette réussite qui aujourd’hui représente une part importante du chiffre d’affaires OMEA ».

Selon Aboubacar Sadikh Diop, Directeur Général d’Orange Guinée « Orange money est un puissant vecteur de transformation de nos économies et de la vie de nos populations. Il a permis dans tous nos pays d’accélérer l’inclusion financière à un coût faible, tout en alliant simplicité et utilité. L’élargissement de nos offres aux transactions marchandes, au crédit et à l’épargne accessibles devra permettre d’améliorer encore plus le bien-être de nos populations et la productivité de nos économies.».

