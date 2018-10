Orange money signe un partenariat avec le projet de filets sociaux productifs

C’est au siège d’orange Guinée sis à Donka que cette signature entre la plateforme Orange money et le projet de filets sociaux productifs a eu lieu ce mercredi 10 octobre. La rencontre a mobilisé les deux parties qui ont décidé de s’unir pour un contrat de 3 mois. Le projet permettra d’optimiser les opérations, la sécurisation des transferts, la démocratisation de l’information, la transportabilité et la mobilité de l’information.

Le coordinateur national du projet filets sociaux Abdoulaye Wanssan Bah a vanté l’importance de ce partenariat, soutenant que ça y va dans le cadre de la concrétisation de leur objectif.

‘’Ce partenariat s’inscrit en droite ligne d’un des objectifs assignés par le projet filets sociaux productifs à savoir, la digitalisation et la dématérialisation des instruments et mécanismes de travail au niveau du projet filets sociaux. Ce partenariat nous permet de donner corps et forme à une des préoccupations de nos partenaires à savoir, sécuriser le processus de paiement, l’optimiser et le rendre accessible à tout lieu et à tout moment. Il nous permet nous, cellule filets sociaux de satisfaire une des exigences assignées au projet filets sociaux pour que l’on puisse passer d’un projet pilote à un projet de grande envergure ’’, dit-il.

Cette nouvelle aventure entre les deux plateformes indique qu’Orange money à son tour, accompagnera le projet des filets sociaux par la subvention de 5319 terminaux mobiles + Sim et sur le terrain en coordination avec les équipes pour la création des comptes Orange Money pour chacun des bénéficiaires et sur les usages.

Le directeur d’Orange money Sékou Ahmed Bah a donné les clauses du contrat en ces termes : « En Guinée, depuis 2012 Orange money est lancé, et depuis ce lancement nous avons travaillé sans relâche pour faire d’orange money le service préféré des Guinéens. Orange money, c’est un facteur d’inclusion financière et aussi un atout majeur pour l’inclusion sociale, ce partenariat est pour nous une preuve que Orange money est un acteur majeur en Guinée de l’inclusion financière et de l’inclusion sociale des populations. Orange money est un puissant vecteur de transport majeur de nos économies, de la population et il a permis depuis son existence dans tous les pays à favoriser l’inclusion financière. Ce partenariat que nous allons signer aujourd’hui, est une preuve qui va dans le sens du désenclavement de la lutte contre la pauvreté et nous avons un partenariat donc avec les filets sociaux et ça rentre en droite ligne dans les objectifs de la fondation Orange Guinée parce que, ces ménages que nous allons couvrir, ces populations que nous allons couvrir, ce sont des populations vulnérables et elles auront l’accès à la téléphonie et orange money’’, soutient-il.

Cette signature qui concrétise ce partenariat permettra à Orange Money et au projet de filets sociaux productifs de diversifier les actions dans le cadre de la bonne couverture à travers le pays et lutter contre la pauvreté qui est d’ailleurs, l’un des objectifs de ces deux plateformes.

