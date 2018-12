Oumar Tounkara du SLECG à Mamou : ‘’les contractuels servent de gardiens d’enfants’’ à l’école

Malgré la reprise des cours par plusieurs enseignants de Mamou pendant ces derniers temps, le bureau préfectoral du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ne compte pas reculer. Il a reçu ce dimanche le secrétaire général adjoint du bureau national du syndicat des enseignants, Oumar Tounkara ainsi des membres de la structure à Conakry. Devant plusieurs enseignants de Mamou, réunis dans la salle de conférence de l’hôtel Baly’s, Oumar Tounkara a appelé à une résistance avant d’annoncer que les négociations sont en cours.

«« Sur instruction du bureau exécutif national nous sommes venus vers les enseignants pour les féliciter et les encourager. Quand vous faites bien, il est bon qu’on vous félicite. Le bureau de Mamou s’est bien comporté depuis la première grève jusqu’à maintenant-là. Nous leur demandons de redoubler d’effort pour que l’objectif visé soit atteint. Là grève est observée dans toutes les cinq communes de Conakry. Évidemment il y a des élèves qui viennent trouver des contractuels mais ce n’est pas ce qui dit qu’il y a cours. Ces contractuels servent de gardiens d’enfants.

Les négociations ne sont pas encore ouvertes, mais dans la semaine là tout ira bien. Les gens se sont impliqués et il y a une forte pression derrière. Je crois que le gouvernement a pris mesure de la situation. C’est en cours et je pense qu’on est vers la fin. On ne pense pas à une année blanche. Là balle est dans le camp du gouvernement. Nous ne cherchons pas une année blanche, jaune ou bleue, ce que nous cherchons c’est d’avoir quelque chose dans les 8 millions de francs guinéens. C’est cette proposition que nous attendons du gouvernement. Une année blanche n’honore ni le gouvernement, ni le syndicat, ni les élèves ni les parents d’élèves. Je crois qu’on en n’arrivera pas là car on a mesuré l’enjeu. Si le ridicule tuait on serait tous mort. Le ministre Mory Sangaré a dit une contrevérité. Il n’a qu’à aller sur le terrain et voir ce qui se passe. De Conakry à Yomou, les cours n’ont pas repris. Ce sont les faux compte-rendus qui trompent le gens. Il n’y a pas étude en Guinée pour le moment. Fréquenter les écoles et enseigner ce sont deux choses différentes. Toujours c’est comme ça. D’autres ont toujours une position contraire. Sur 1000 enseignants s’il n’y a que 2% qui fréquentent l’école, je dirai qu’il n’y a pas eu de reprise. Les enseignants ont promis d’observer la grève jusqu’à sa levée. Malgré les obstacles, les intimidations, les menaces ou les arrestations nous allons jouer notre rôle »», a dit le numéro 2 du SLECG.

Reste à savoir si l’appel à la résistance sera entendu à Mamou, car depuis le passage du ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation dans cette préfecture la semaine dernière, nombreux sont ces enseignants qui ont repris le chemin des classes. Plusieurs élèves ont démarré les cours avec les professeurs titulaires, du lycée comme à l’élémentaire et presque dans toutes les écoles de Mamou.

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou