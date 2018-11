Ousmane Gaoual : « installer des militaires à Ratoma ne serait que de la provocation… »

La révélation faite par la Cellule Balai citoyen sur une « militarisation » de la route Le Prince continue de susciter des réactions au sein de la classe politique guinéenne.

Le coordonnateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG qui s’exprimait ce samedi 17 novembre devant l’assemblée générale de son parti, est longuement revenu sur cette affaire qu’il qualifie de plan diabolique du pouvoir.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, installer des militaires sur la route Le prince ne serait que de la provocation.

« A ce gouvernement de Monsieur Kassory Fofana, à Monsieur Diané de la défense, s’il est avéré que vous avez décidé de militariser l’axe, vous vous trompez. Parce que l’application de cette stratégie ne marchera pas, parce que c’est contraire à la loi sur le maintien d’ordre, parce que ça viole l’article 90 de notre constitution, si vous envoyez des compagnies de la gendarmerie occuper la commune de Ratoma, ça ne serait que de la provocation, ça ne serait que pour massacrer les innocentes populations, ça ne serait qu’un prétexte pour continuer à tuer sans garantir la justice pour tous. Nous disons que nous sommes informés de ce plan diabolique, qui consiste à installer des compagnies d’infanterie mixtes, gendarmerie, police et armées sur des points précis de l’axe. on parle de Gnari Wada, de Hamdallaye pharmacie, du carrefour Kakimbo, le ra-vert du temple, de Bambeto, du marché de Koloma, du carrefour de Bomboli, du carrefour cirage, du carrefour Soloprimo, de Cosa, de Wanindara, du rond-point T5, de Sonfonia T7, du carrefour de la cimenterie et de Wanindara pharmacie », a révélé le député uninominal de Gaoual tout en invitant le gouvernement a ne pas appliquer cette mesure .

« Si vous mettez tous sur tous ces points, des militaires, alors la Guinée est en état de siège, alors la Guinée sera sous une occupation militaire. Nous mettons en garde Kassory Fofana et le ministre e la défense, la meilleure manière de démentir cette information est de ne pas mettre en application ce qui a été ainsi décidé », a-t-il invité .

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39