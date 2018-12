Ousmane Gaoual se paie le Premier ministre : ‘’Kassory Fofana et la promotion de l’ethnocentrisme’’

Sur sa page Facebook, Ousmane Gaoual Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo et coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG s’en est pris violemment au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il l’accuse de faire la promotion de l’ethnocentrisme pour avoir « écouté sans broncher des discours faisant l’apologie de la division ethnique et la promotion du rejet de l’autre »…

Présent dans une réunion ethno-communautarisme, Kassory Fofana a écouté sans broncher des discours faisant l’apologie de la division ethnique et la promotion du rejet de l’autre. Cette présence du Premier ministre montre clairement qu’il s’inscrit dans une démarche ethnique de la gouvernance en commun accord avec le chef de l’Etat.

Les Guinéens et la communauté internationale doivent ne doivent pas assister sans réagir devant cette dégradation de nos valeurs intrinsèques et du vivre ensemble des Guinéens. Car, ne nous voilons pas la face, aujourd’hui, nos valeurs d’hospitalité, de générosité et d’ouverture sont en train d’être grignotées et à la place surgissent des attitudes saugrenues qui font la promotion du tribalisme, du régionalisme, de l’ethnocentrisme, de la malhonnêteté, la cupidité, du favoritisme, de la corruption, de l’impunité, etc.

Par cette visite communautariste et les discours qui y ont été prononcés, le Premier ministre de la république s’inscrit résolument dans cette voie de destruction des fondamentaux de la nation.

Il y a urgence, de faire face à cette dérive, car il faut lutter contre ces idéaux rétrogrades qui constituent un fonds de commerce pour des compatriotes égarés qui doivent néanmoins être combattus sans ménagement.

Les replis identitaires sont non seulement anticonstitutionnels (art 4 Constitution) mais aussi contre nature, comme le prouvent les méfaits de l’endogamie liés à la consanguinité et ses incidences sur les maladies génétiques et les malformations. La nature même nous recommande, non pas le repli sur soi, mais l’ouverture à l’autre.

Le débat autour des propos haineux et tendancieux porté par des « Imams », par les principaux leaders de la mouvance, le gouvernement et malheureusement relayé par une certaine presse, doivent être combattue avec fermeté et détermination.

L’alliance contre nature entre Kassory/Alpha met en danger notre pays.